Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Avylet Carplay Wireless, schermo auto IPS 9,26" con CarPlay e Android Auto wireless, display luminoso e telecamera posteriore è in sconto del 40%.

Amazon

Guidare una vettura senza sistema multimediale moderno significa spesso arrangiarsi con supporti per lo smartphone, cavi ovunque e mappe poco leggibili. Con uno sconto del 40% puoi trasformare l’abitacolo con Avylet Carplay Wireless, uno schermo da 9,26 pollici pensato per portare Apple CarPlay e Android Auto in qualunque auto, senza interventi sull’impianto originale e con installazione alla portata di tutti.

Avylet Carplay Wireless 66,13 € -40% 109,99 € Risparmi 43,86 € Acquista su Amazon

Questo display Avylet punta tutto sulla praticità quotidiana: integra CarPlay e Android Auto in versione wireless per avere subito a portata di mano navigazione, chiamate e musica, affiancando un controllo vocale completo tramite Siri o Google Assistant. Il pannello IPS ampio e luminoso rende più chiara la navigazione anche di notte, mentre la telecamera posteriore inclusa semplifica le manovre in retromarcia. La connettività Wi‑Fi 5G e Bluetooth aggiornate, unita agli aggiornamenti OTA, permette di mantenere il sistema sempre reattivo e al passo con le novità software.

Avylet Carplay Wireless in offerta su Amazon: sconto del 40% sul prezzo

La promo rende Avylet Carplay Wireless particolarmente interessante per chi vuole un infotainment completo senza cambiare autoradio. A fronte di un listino più alto, oggi il prezzo scende a 66,13€ grazie allo sconto del 40%, posizionandolo tra le soluzioni più accessibili nella fascia degli schermi portatili con CarPlay e Android Auto wireless. Si tratta di un dispositivo che offre funzioni tipiche di sistemi ben più costosi, con in più una pratica telecamera posteriore 1080P impermeabile IP67 per la retromarcia assistita.

Dal punto di vista audio puoi scegliere se usare l’altoparlante integrato o inviare il suono all’impianto dell’auto tramite Bluetooth, sincronizzazione FM o cavo AUX, così da sfruttare al massimo gli speaker originali. Trattandosi di un prodotto venduto su Amazon, l’acquisto è coperto dalle consuete tutele della piattaforma, inclusa la possibilità di reso entro i termini previsti dal marketplace, così da provarlo sulla propria auto con maggiore tranquillità.

Amazon

Approfitta dell’offerta su Avylet Carplay Wireless

Lo schermo Avylet con il display IPS da 9,26 pollici e la telecamera posteriore 1080P

Se ti sei stancato di usare lo smartphone come navigatore improvvisato, questo schermo Avylet nasce proprio per rendere più comode e sicure le tue giornate in auto, soprattutto nei tragitti urbani e nei viaggi lunghi.

Apple CarPlay e Android Auto wireless : porti sul display le tue app di navigazione preferite, come Apple Maps, Google Maps e Waze, insieme a chiamate e musica, senza collegare cavi ogni volta.

: porti sul display le tue app di navigazione preferite, come Apple Maps, Google Maps e Waze, insieme a chiamate e musica, senza collegare cavi ogni volta. Controllo vocale con Siri o Google Assistant : gestisci percorso, telefonate e messaggi in vivavoce, riducendo al minimo le distrazioni e mantenendo le mani sul volante.

: gestisci percorso, telefonate e messaggi in vivavoce, riducendo al minimo le distrazioni e mantenendo le mani sul volante. Display IPS 9,26" 1600×600, 550 nit : lo schermo ampio e luminoso migliora la leggibilità delle mappe rispetto al telefono, con colori vividi e minori riflessi, utile sia di giorno sia di notte.

: lo schermo ampio e luminoso migliora la leggibilità delle mappe rispetto al telefono, con colori vividi e minori riflessi, utile sia di giorno sia di notte. Wi‑Fi 5G e Bluetooth 5.0 aggiornati : garantiscono avvii più rapidi, funzionamento fluido e risposta pronta ai comandi, così il sistema non diventa un collo di bottiglia mentre guidi.

: garantiscono avvii più rapidi, funzionamento fluido e risposta pronta ai comandi, così il sistema non diventa un collo di bottiglia mentre guidi. Telecamera posteriore 1080P IP67 con angolo 170° : ti offre una vista chiara di ciò che accade dietro l’auto quando inserisci la retromarcia, semplificando parcheggi e manovre in spazi stretti.

: ti offre una vista chiara di ciò che accade dietro l’auto quando inserisci la retromarcia, semplificando parcheggi e manovre in spazi stretti. Funzioni AirPlay e Super Link : puoi specchiare lo schermo dello smartphone per vedere video e contenuti multimediali su un pannello più grande, utile per soste e pause.

: puoi specchiare lo schermo dello smartphone per vedere video e contenuti multimediali su un pannello più grande, utile per soste e pause. Resistenza da -20°C a 70°C e dissipazione migliorata : il dispositivo è progettato per funzionare senza rallentamenti anche in estate o inverno rigidi, ideale se l’auto resta spesso all’aperto.

: il dispositivo è progettato per funzionare senza rallentamenti anche in estate o inverno rigidi, ideale se l’auto resta spesso all’aperto. Uscita audio flessibile su Bluetooth, FM o AUX: hai la libertà di scegliere come integrare il dispositivo con l’impianto esistente, ottenendo un audio più potente e pulito.

Avylet Carplay Wireless 66,13 € -40% 109,99 € Risparmi 43,86 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Avylet Carplay Wireless, approfitta subito dell’offerta lampo al 40% prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Avylet Carplay Wireless è compatibile con tutte le auto? Sì, è uno schermo portatile che si alimenta e collega all’auto senza richiedere la sostituzione dell’autoradio originale. Posso usare Avylet Carplay Wireless senza collegare cavi al telefono? Sì, supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless tramite Wi‑Fi e Bluetooth. Avylet Carplay Wireless include una telecamera per la retromarcia? Sì, è fornita una telecamera posteriore 1080P impermeabile IP67 con angolo visivo di 170° per l’assistenza alla retromarcia. Come posso trasmettere l’audio di Avylet Carplay Wireless agli altoparlanti dell’auto? Puoi usare l’altoparlante integrato oppure collegarti all’impianto tramite Bluetooth, trasmettitore FM o cavo AUX incluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.