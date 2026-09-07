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Avylet Carplay Auto Android Wireless, schermo da 8,1 pollici con telecamera posteriore IP67 e installazione facile è in offerta con sconto del 37%.

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Guida quotidiana nel traffico, smartphone sempre in mano per seguire il navigatore, gestire le chiamate e cambiare brano: una distrazione basta per mettere a rischio sicurezza e portafoglio. Con lo schermo Avylet Carplay Auto Android Wireless puoi centralizzare tutto sul display da 8,1 pollici e oggi approfittare di uno sconto del 37%, portandoti a casa un sistema completo a un prezzo molto più basso del solito.

Questo dispositivo integra Apple CarPlay e Android Auto per avere mappe, musica e chiamate sul cruscotto senza modificare l’autoradio di serie. La telecamera posteriore impermeabile IP67 migliora la sicurezza in retromarcia, gli aggiornamenti firmware OTA risolvono problemi di connessione e aggiungono funzioni nel tempo, mentre le quattro opzioni di uscita audio ti permettono di scegliere se usare gli altoparlanti integrati o quelli dell’auto via Bluetooth, FM o cavo AUX. L’installazione è semplice e compatibile con la maggior parte di auto, SUV e camion.

Avylet Carplay Auto Android Wireless in offerta su Amazon con sconto del 37%

Il Carplay Avylet da 8,1 pollici scende a 61,87€ grazie a uno sconto del 37%, una cifra particolarmente interessante se confrontata con altri sistemi aftermarket con schermo e telecamera integrata. In questa fascia di prezzo è raro trovare un pacchetto che includa connettività CarPlay/Android Auto, camera posteriore e aggiornamenti OTA senza dover cambiare l’unità principale dell’auto.

Puoi alimentare il dispositivo direttamente dalla presa accendisigari (12-32V) tramite Type-C, senza interventi sull’impianto elettrico, e sfruttare le opzioni audio integrate per adattarlo al sistema della tua vettura. Il prodotto è proposto con una garanzia di due anni, che aggiunge un ulteriore margine di sicurezza sull’investimento. Grazie al prezzo attuale, chi vuole modernizzare un’auto priva di schermo o sistemi smart ha un’occasione concreta per farlo contenendo la spesa.

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Approfitta ora dell’offerta Avylet Carplay

Lo schermo per auto con la telecamera posteriore IP67 e gli aggiornamenti OTA

Se passi molte ore alla guida e vuoi rendere più sicuri e comodi spostamenti e manovre, questo schermo per auto riunisce in un solo dispositivo navigazione, multimedia e assistenza in retromarcia.

Connettività semplice con Apple CarPlay e Android Auto : colleghi lo smartphone allo schermo da 8,1 pollici per usare mappe, musica e chiamate in modo più intuitivo, e una volta accoppiato si riconnette automaticamente, così non devi riconfigurare ogni volta.

: colleghi lo smartphone allo schermo da 8,1 pollici per usare mappe, musica e chiamate in modo più intuitivo, e una volta accoppiato si riconnette automaticamente, così non devi riconfigurare ogni volta. Telecamera posteriore impermeabile IP67 : collegando il filo rosso alla luce di retromarcia, l’immagine appare automaticamente sul display quando vai indietro, aiutandoti a parcheggiare e a controllare ostacoli e rimorchi anche sotto la pioggia.

: collegando il filo rosso alla luce di retromarcia, l’immagine appare automaticamente sul display quando vai indietro, aiutandoti a parcheggiare e a controllare ostacoli e rimorchi anche sotto la pioggia. Aggiornamento OTA del firmware : gli update over-the-air permettono di migliorare prestazioni e funzioni nel tempo, e includono soluzioni specifiche per problemi di disconnessione con le versioni più recenti di Android.

: gli update over-the-air permettono di migliorare prestazioni e funzioni nel tempo, e includono soluzioni specifiche per problemi di disconnessione con le versioni più recenti di Android. Installazione facile e compatibile con molti veicoli : non serve rimuovere la radio originale; con il supporto incluso puoi fissare lo schermo su cruscotto o parabrezza e alimentarlo dalla presa accendisigari, una soluzione ideale anche per auto datate.

: non serve rimuovere la radio originale; con il supporto incluso puoi fissare lo schermo su cruscotto o parabrezza e alimentarlo dalla presa accendisigari, una soluzione ideale anche per auto datate. Quattro opzioni di output audio : puoi usare gli speaker integrati o sfruttare gli altoparlanti della vettura via Bluetooth, sincronizzazione FM o cavo AUX, scegliendo di volta in volta l’equilibrio migliore tra comodità e qualità sonora.

: puoi usare gli speaker integrati o sfruttare gli altoparlanti della vettura via Bluetooth, sincronizzazione FM o cavo AUX, scegliendo di volta in volta l’equilibrio migliore tra comodità e qualità sonora. Personalizzazione dell’animazione di avvio e garanzia di due anni : la possibilità di avere uno splash screen su misura e il supporto garantito per due anni rendono il sistema più cucito sulle tue esigenze e più tranquillo da acquistare.

: la possibilità di avere uno splash screen su misura e il supporto garantito per due anni rendono il sistema più cucito sulle tue esigenze e più tranquillo da acquistare. Dimensioni compatte da 8,1 pollici: con 21,3 cm di lunghezza e 8,5 cm di larghezza si integra facilmente in abitacoli diversi senza coprire comandi o prese d’aria, migliorando la visibilità delle informazioni rispetto allo schermo del telefono.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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Avylet Carplay Auto Android Wireless è in offerta lampo: approfitta ora dello sconto del 37% finché le scorte durano.

FAQ L’Avylet Carplay Auto Android Wireless è compatibile con gli smartphone Huawei? No, il CarPlay indicato non è compatibile con i modelli Huawei. Come si installa l’Avylet Carplay Auto Android Wireless in auto? Si fissa con il supporto incluso su cruscotto o parabrezza e si alimenta dalla presa accendisigari tramite Type-C, senza rimuovere l’autoradio. La telecamera posteriore dell’Avylet Carplay registra i video? No, la telecamera posteriore IP67 serve solo per l’assistenza in tempo reale in retromarcia e non ha funzione di registrazione. Come si aggiorna il firmware dell’Avylet Carplay Auto Android Wireless? Gli aggiornamenti avvengono via OTA attivando la modalità SuperLink, così il sistema riceve le nuove versioni del firmware in modo wireless.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.