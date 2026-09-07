Lo schermo che rende smart la tua auto a un prezzo stracciato
Avylet Carplay Auto Android Wireless, schermo da 8,1 pollici con telecamera posteriore IP67 e installazione facile è in offerta con sconto del 37%.
Guida quotidiana nel traffico, smartphone sempre in mano per seguire il navigatore, gestire le chiamate e cambiare brano: una distrazione basta per mettere a rischio sicurezza e portafoglio. Con lo schermo Avylet Carplay Auto Android Wireless puoi centralizzare tutto sul display da 8,1 pollici e oggi approfittare di uno sconto del 37%, portandoti a casa un sistema completo a un prezzo molto più basso del solito.
Questo dispositivo integra Apple CarPlay e Android Auto per avere mappe, musica e chiamate sul cruscotto senza modificare l’autoradio di serie. La telecamera posteriore impermeabile IP67 migliora la sicurezza in retromarcia, gli aggiornamenti firmware OTA risolvono problemi di connessione e aggiungono funzioni nel tempo, mentre le quattro opzioni di uscita audio ti permettono di scegliere se usare gli altoparlanti integrati o quelli dell’auto via Bluetooth, FM o cavo AUX. L’installazione è semplice e compatibile con la maggior parte di auto, SUV e camion.
Avylet Carplay Auto Android Wireless in offerta su Amazon con sconto del 37%
Il Carplay Avylet da 8,1 pollici scende a 61,87€ grazie a uno sconto del 37%, una cifra particolarmente interessante se confrontata con altri sistemi aftermarket con schermo e telecamera integrata. In questa fascia di prezzo è raro trovare un pacchetto che includa connettività CarPlay/Android Auto, camera posteriore e aggiornamenti OTA senza dover cambiare l’unità principale dell’auto.
Puoi alimentare il dispositivo direttamente dalla presa accendisigari (12-32V) tramite Type-C, senza interventi sull’impianto elettrico, e sfruttare le opzioni audio integrate per adattarlo al sistema della tua vettura. Il prodotto è proposto con una garanzia di due anni, che aggiunge un ulteriore margine di sicurezza sull’investimento. Grazie al prezzo attuale, chi vuole modernizzare un’auto priva di schermo o sistemi smart ha un’occasione concreta per farlo contenendo la spesa.
Approfitta ora dell’offerta Avylet Carplay
Lo schermo per auto con la telecamera posteriore IP67 e gli aggiornamenti OTA
Se passi molte ore alla guida e vuoi rendere più sicuri e comodi spostamenti e manovre, questo schermo per auto riunisce in un solo dispositivo navigazione, multimedia e assistenza in retromarcia.
- Connettività semplice con Apple CarPlay e Android Auto: colleghi lo smartphone allo schermo da 8,1 pollici per usare mappe, musica e chiamate in modo più intuitivo, e una volta accoppiato si riconnette automaticamente, così non devi riconfigurare ogni volta.
- Telecamera posteriore impermeabile IP67: collegando il filo rosso alla luce di retromarcia, l’immagine appare automaticamente sul display quando vai indietro, aiutandoti a parcheggiare e a controllare ostacoli e rimorchi anche sotto la pioggia.
- Aggiornamento OTA del firmware: gli update over-the-air permettono di migliorare prestazioni e funzioni nel tempo, e includono soluzioni specifiche per problemi di disconnessione con le versioni più recenti di Android.
- Installazione facile e compatibile con molti veicoli: non serve rimuovere la radio originale; con il supporto incluso puoi fissare lo schermo su cruscotto o parabrezza e alimentarlo dalla presa accendisigari, una soluzione ideale anche per auto datate.
- Quattro opzioni di output audio: puoi usare gli speaker integrati o sfruttare gli altoparlanti della vettura via Bluetooth, sincronizzazione FM o cavo AUX, scegliendo di volta in volta l’equilibrio migliore tra comodità e qualità sonora.
- Personalizzazione dell’animazione di avvio e garanzia di due anni: la possibilità di avere uno splash screen su misura e il supporto garantito per due anni rendono il sistema più cucito sulle tue esigenze e più tranquillo da acquistare.
- Dimensioni compatte da 8,1 pollici: con 21,3 cm di lunghezza e 8,5 cm di larghezza si integra facilmente in abitacoli diversi senza coprire comandi o prese d’aria, migliorando la visibilità delle informazioni rispetto allo schermo del telefono.
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Avylet Carplay Auto Android Wireless è in offerta lampo: approfitta ora dello sconto del 37% finché le scorte durano.
FAQ
No, il CarPlay indicato non è compatibile con i modelli Huawei.
Si fissa con il supporto incluso su cruscotto o parabrezza e si alimenta dalla presa accendisigari tramite Type-C, senza rimuovere l’autoradio.
No, la telecamera posteriore IP67 serve solo per l’assistenza in tempo reale in retromarcia e non ha funzione di registrazione.
Gli aggiornamenti avvengono via OTA attivando la modalità SuperLink, così il sistema riceve le nuove versioni del firmware in modo wireless.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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