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La scheda microSD Samsung T9 da 256 GB per droni, action cam e fotocamere a 360°, con velocità fino a 200 MB/s è in sconto del 52%.

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Quando una giornata di riprese si allunga, cambiare scheda può interrompere il lavoro e mettere a rischio il flusso dei contenuti. La Samsung MicroSD T9 da 256 GB è ora disponibile con uno sconto del 52%.

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La scheda è pensata per chi registra con droni, action cam e fotocamere a 360° e ha bisogno di spazio per conservare riprese e fotografie senza sostituire continuamente il supporto. La velocità dichiarata arriva fino a 200 MB/s in lettura e 130 MB/s in scrittura; la capacità di 256 GB è indicata per lunghe sessioni di ripresa, video 4K e scatti ad alta risoluzione. La protezione a sei livelli aggiunge resistenza a diversi imprevisti durante l’uso sul campo.

Samsung MicroSD T9 in offerta: sconto del 52% sulla scheda da 256 GB

Per chi cerca un supporto capiente per registrare e conservare contenuti, la Samsung MicroSD T9 è proposta a 67 euro, con uno sconto del 52%. La scheda offre 256 GB di spazio e velocità fino a 200 MB/s in lettura e 130 MB/s in scrittura, caratteristiche indicate per riprese 4K, foto RAW e contenuti a 360°. Il prezzo e la promozione sono quelli riportati nella pagina del prodotto; non sono disponibili informazioni su scadenza, pagamento a rate, coupon, consegna Prime o tempi di reso.

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La scheda microSD Samsung con velocità fino a 200 MB/s e protezione a sei livelli

Se lavori con video e fotografie e vuoi ridurre le interruzioni durante le riprese, questa scheda riunisce capacità, velocità e protezioni pensate per l’impiego sul campo:

256 GB di capacità : puoi archiviare ore di riprese 4K e migliaia di foto ad alta risoluzione senza dover cambiare scheda durante una lunga giornata di riprese, un volo con il drone o una sessione sportiva.

: puoi archiviare ore di riprese 4K e migliaia di foto ad alta risoluzione senza dover cambiare scheda durante una lunga giornata di riprese, un volo con il drone o una sessione sportiva. Fino a 200 MB/s in lettura e 130 MB/s in scrittura : queste velocità sono indicate per registrare video 4K, scattare foto RAW in sequenza e produrre contenuti a 360° in tempo reale.

: queste velocità sono indicate per registrare video 4K, scattare foto RAW in sequenza e produrre contenuti a 360° in tempo reale. Ottimizzata per droni, action cam e telecamere a 360° : la progettazione è rivolta a questi dispositivi e alle attrezzature per la creazione di contenuti, per offrire compatibilità e prestazioni affidabili nell’uso previsto.

: la progettazione è rivolta a questi dispositivi e alle attrezzature per la creazione di contenuti, per offrire compatibilità e prestazioni affidabili nell’uso previsto. Protezione a sei livelli : la scheda è resistente all’acqua, agli sbalzi di temperatura da -25 °C a 85 °C, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute fino a 5 metri e all’usura. Sono protezioni utili per chi porta l’attrezzatura in ambienti diversi.

: la scheda è resistente all’acqua, agli sbalzi di temperatura da -25 °C a 85 °C, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute fino a 5 metri e all’usura. Sono protezioni utili per chi porta l’attrezzatura in ambienti diversi. Formato compatto: le dimensioni indicate sono 15 × 11 × 1 mm e il colore è nero; la confezione include una scheda Samsung MicroSD T9 da 256 GB, modello MB-MH256T/WW.

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FAQ La Samsung MicroSD T9 è adatta per registrare video 4K? La scheda è indicata per registrazioni video 4K, con velocità dichiarate fino a 200 MB/s in lettura e 130 MB/s in scrittura. Quanta capacità di archiviazione offre? Offre 256 GB di spazio, indicati per ore di riprese 4K e migliaia di foto ad alta risoluzione. Con quali dispositivi è pensata per essere utilizzata? È progettata per droni, action cam, telecamere a 360° e attrezzature per la creazione di contenuti. Quali protezioni offre la scheda microSD? È resistente all’acqua, a temperature da -25 °C a 85 °C, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute fino a 5 metri e all’usura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.