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Finire la memoria proprio mentre stai registrando un video importante o scattando foto in vacanza è una seccatura che chiunque usa spesso lo smartphone o l’action cam conosce bene. Con la Lexar Scheda Micro SD 256 GB oggi puoi risolvere il problema di spazio e prestazioni approfittando di uno sconto del 43% sul prezzo di listino, senza dover cambiare dispositivo.

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Questa scheda di memoria unisce capacità generosa e buone velocità di lettura fino a 100 MB/s grazie alla tecnologia UHS-I, così puoi archiviare foto ad alta risoluzione e video fino al 4K UHD mantenendo un trasferimento dati rapido e affidabile. È pensata per funzionare al meglio con smartphone e tablet, ma anche con fotocamere digitali e action cam, e include un pratico adattatore SD per usarla subito su più dispositivi senza accessori aggiuntivi.

Lexar Scheda Micro SD 256 GB in offerta su Amazon: sconto del 43%

Se hai bisogno di espandere la memoria del tuo dispositivo, questa è una delle occasioni più interessanti del momento. La Lexar Scheda Micro SD 256 GB è disponibile a 48,63€ con uno sconto del 43%, un rapporto qualità/prezzo molto competitivo nella fascia delle microSD da 256 GB con classe C10, U3 e V30, adatta anche a video in 1080p Full-HD, 3D e 4K UHD. Grazie alle prestazioni A1 è pensata anche per chi installa e gestisce molte app su memoria esterna, semplificando l’uso quotidiano su smartphone e tablet. L’acquisto è gestito da Amazon, con tutti i consueti vantaggi in termini di consegna e reso.

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La scheda di memoria Lexar con le alte prestazioni UHS-I e il supporto ai video 4K

Se usi lo smartphone, il tablet o la fotocamera per foto, video e app pesanti, una memoria lenta o insufficiente può rallentare tutto: con questa scheda Lexar puoi puntare su capacità elevata e velocità adeguate per l’uso quotidiano e multimediale.

Velocità di lettura fino a 100 MB/s con tecnologia UHS-I : riduce i tempi di trasferimento dei file su PC o altri dispositivi, così puoi spostare velocemente video e foto senza lunghe attese.

: riduce i tempi di trasferimento dei file su PC o altri dispositivi, così puoi spostare velocemente video e foto senza lunghe attese. Supporto a video 1080p Full-HD, 3D e 4K UHD : ideale per chi registra contenuti in alta definizione con action cam, fotocamere digitali o smartphone, mantenendo una registrazione fluida.

: ideale per chi registra contenuti in alta definizione con action cam, fotocamere digitali o smartphone, mantenendo una registrazione fluida. Classe 10, U3, V30 e prestazioni A1 : pensata non solo per archiviare file, ma anche per gestire app in modo più reattivo, migliorando l’esperienza d’uso su smartphone e tablet compatibili.

: pensata non solo per archiviare file, ma anche per gestire app in modo più reattivo, migliorando l’esperienza d’uso su smartphone e tablet compatibili. Compatibilità con smartphone, tablet, fotocamere digitali e action cam : una sola scheda copre più dispositivi, così puoi spostarla a seconda delle esigenze senza dover acquistare memorie diverse.

: una sola scheda copre più dispositivi, così puoi spostarla a seconda delle esigenze senza dover acquistare memorie diverse. Adattatore SD incluso: permette di utilizzare subito la microSD anche su fotocamere e dispositivi che richiedono il formato SD standard, aumentando la versatilità senza costi aggiuntivi.

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Lexar Scheda Micro SD 256 GB, offerta lampo fino a esaurimento scorte: approfitta subito dello sconto del 43%.

FAQ La scheda Lexar Micro SD 256 GB è adatta per registrare video 4K? Sì, la scheda supporta video 1080p Full-HD, 3D e 4K UHD grazie alle classi C10, U3 e V30. Posso usare la Lexar Micro SD 256 GB su smartphone e tablet? Sì, è progettata per smartphone e tablet e offre prestazioni A1 per gestire meglio le app. La Lexar Micro SD 256 GB include un adattatore SD? Sì, nella confezione è incluso un adattatore SD per usarla anche su fotocamere e dispositivi compatibili SD. Che velocità di lettura raggiunge la Lexar Micro SD 256 GB? La scheda offre una velocità di lettura fino a 100 MB/s grazie alla tecnologia UHS-I.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.