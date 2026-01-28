Scende sotto i 100€ il monitor a cornici sottili da 24’’ della Dell

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dell SE2425HG con 200Hz, Fast IPS e FreeSync Premium, sRGB 99% e design a cornici sottili: scopri la promo attiva su Amazon.

Se cerchi un monitor gaming affidabile e versatile senza spendere una fortuna, questa è l’occasione giusta: il Dell SE2425HG è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%. Il prodotto si distingue per un design curato con cornici sottili e per un’immagine equilibrata, con colori naturali e movimenti fluidi che lo rendono piacevole da usare per molte ore di fila. La resa complessiva è solida e appaga tanto nell’uso quotidiano quanto nelle sessioni di svago, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Colpiscono la fluidità nelle transizioni e il comfort visivo prolungato, elementi che lo rendono adatto sia a chi lavora al PC sia a chi cerca leggerezza e reattività nel tempo libero. Il setup si integra facilmente in qualsiasi scrivania grazie al look minimale, mentre l’esperienza d’uso è immediata e intuitiva.

Dell SE2425HG: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione concreta per portarsi a casa un monitor bilanciato: il Dell SE2425HG è proposto a 95,20€ grazie a uno sconto del 20%. Un prezzo particolarmente competitivo per chi desidera un display scorrevole e reattivo senza salire di fascia.

La promozione è già attiva su Amazon: approfittane finché disponibile al prezzo scontato. Il link diretto ti porta alla pagina dell’offerta per acquistare in pochi click.

Dell SE2425HG: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è lo schermo Full HD da 23,8" con frequenza di aggiornamento fino a 200Hz e tempo di risposta 1ms (GTG): una combinazione pensata per un’azione sempre fluida e reattiva. Il pannello Fast IPS assicura nitidezza, colori accurati e ampi angoli di visione (178°), con copertura colore al 99% sRGB per immagini vivide e coerenti.

Per eliminare tearing e stuttering entra in gioco AMD FreeSync Premium con VRR, attivo anche tramite HDMI: il risultato è un gameplay più pulito e scorrevole, così come una navigazione e uno scrolling più gradevoli. Il comfort visivo è supportato da ComfortView Plus, soluzione integrata che riduce la luce blu senza alterare i colori, ideale nelle lunghe sessioni davanti allo schermo.

Completano il quadro un design moderno a cornici sottili, supporto inclinabile e pratica regolazione tramite joystick posteriore. La connettività è ampia con 2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e uscita cuffie, oltre alla compatibilità VESA (100×100) per il montaggio a braccio o a parete. A garanzia dell’affidabilità c’è la copertura 3 anni di garanzia Dell, per un acquisto sereno e duraturo.

