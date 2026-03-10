Scende a soli 50€ la fotocamera digitale compatta: scheda SD inclusa

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Compatta 4K con flip 180°, AF/MF, zoom 16X e kit 32GB: perfetta per vlog e viaggi. Offerta Amazon con sconto del 27%.

Amazon

L’ARNNSSIEN Y1 è una fotocamera digitale 4K compatta pensata per chi cerca semplicità, portabilità e un kit completo per iniziare subito. Oggi è proposta su Amazon con uno sconto del 27%: vai all’offerta. Il design leggero la rende perfetta da portare sempre con sé, mentre lo schermo ribaltabile a 180° facilita selfie e vlog. È una soluzione accessibile che punta su usabilità e praticità, ideale per chi vuole documentare viaggi e momenti quotidiani senza complicazioni.

La Y1 offre comandi intuitivi, autofocus e messa a fuoco manuale, oltre a più modalità di scatto e di ripresa per sperimentare in creatività. Il mini treppiede incluso torna utile per foto di gruppo o contenuti social, e la dotazione colpisce per completezza: scheda da 32GB, cavo di ricarica, custodia e accessori essenziali sono già in confezione. La qualità d’immagine è adeguata all’uso quotidiano e il controllo tramite sorriso o voce rende gli autoscatti immediati. Una proposta dal buon valore complessivo per chi muove i primi passi o desidera uno strumento semplice da usare.

ARNNSSIEN Y1

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

ARNNSSIEN Y1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon per la ARNNSSIEN Y1: il prezzo scende a 50,99€ grazie a uno sconto del 27%, con un risparmio di circa 19 euro rispetto al prezzo di listino. Una proposta conveniente per chi desidera una compatta 4K pronta all’uso, completa di accessori utili senza costi aggiuntivi.

ARNNSSIEN Y1

ARNNSSIEN Y1: le caratteristiche tecniche

La Y1 registra video 4K e scatta foto fino a 64MP (5120 × 3840). Integra zoom digitale 16X, luce di riempimento per ambienti poco illuminati e supporta sia autofocus sia messa a fuoco manuale, offrendo flessibilità per vlog e fotografia quotidiana.

Il display da 2,8" si ribalta di 180° per inquadrature frontali comode; sono presenti il riconoscimento del sorriso e il controllo vocale per scatti immediati, oltre al flash integrato. Per i creativi non mancano quattro modalità foto (scatto continuo, autoscatto, automatica, normale) e quattro modalità video (time-lapse, loop, slow motion, normale), con filtri, timbro data/ora, compensazione dell’esposizione da -3,0 a +3,0 e funzione pausa video.

Completano la dotazione la connessione USB-C per trasferire file al PC e un kit pronto all’uso: batteria integrata da 1500 mAh per circa 2 ore di registrazione, scheda TF da 32GB, cavo Type-C, custodia, panno per l’obiettivo, laccetto e manuale. Compatta e leggera, è una soluzione adatta a principianti, teen e viaggiatori che vogliono praticità e un set completo fin da subito.

ARNNSSIEN Y1