Scende a metà prezzo la Haier I-Master Serie 5, ideale per ogni bevanda Amazon

Occasione da prendere al volo per chi desidera una macchina multi-bevanda pratica e completa: su Amazon il Haier Multi Beverage I-Master Serie 5 è proposto con uno sconto del 55%. Pensata per semplificare la routine quotidiana, questa soluzione all-in-one prepara in modo rapido caffè americano, tè e infusi, cioccolata calda e latte montato, offrendo risultati cremosi e consistenti. È apprezzata per la facilità d’uso, la pulizia veloce e l’ottima resa con latte vaccino e vegetale, con una schiuma ricca ideale per cappuccini casalinghi.

Compatta e gradevole nel design, sostituisce più apparecchi in cucina e non richiede capsule, una scelta pratica e più sostenibile. La caraffa con accessori dedicati rende semplici sia la preparazione che la manutenzione, e in pochi istanti le bevande sono pronte, con una capienza pensata per la tazza quotidiana e il montaggio del latte per cappuccini fragranti.

Haier Multi Beverage I-Master Serie 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il prezzo a 76,00€ con un ribasso del 55%. Considerando lo sconto applicato, il prezzo di listino risulta di circa 169€, con un risparmio intorno ai 94€. Un taglio di prezzo significativo per una soluzione tuttofare che integra più funzioni in un unico dispositivo.

Haier Multi Beverage I-Master Serie 5: le caratteristiche tecniche

Il Haier Multi Beverage I-Master Serie 5 (modello HMB5A 011) è un sistema tutto in uno che sostituisce bollitore, montalatte e macchina da caffè con filtro. Non usa capsule e integra un meccanismo di sicurezza che protegge da surriscaldamenti e ustioni. In dotazione trovi cucchiaino, spazzola per la pulizia e filtro metallico per infusione di tè o per l’uso diretto sulla tazza.

Grazie ai programmi dedicati, consente di preparare con un solo tocco tè e infusi (sia con foglie/bustine), americano, latte caldo e cioccolata dalla consistenza cremosa. La caraffa con frusta/molla interna monta il latte in modo efficace, con una schiuma densa che valorizza cappuccini e bevande a base di latte, inclusi i latti vegetali più adatti alla montatura. La preparazione è rapida e la pulizia risulta immediata grazie agli accessori inclusi.

Il design compatto (circa 20 x 16,2 x 26 cm, 1,8 kg) ottimizza lo spazio sul piano cucina, il colore nero si adatta a ogni contesto e l’approccio "senza capsule" riduce sprechi e costi ricorrenti. Una scelta pratica per chi vuole varietà di bevande calde, comodità e risultati consistenti in un unico dispositivo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

