Scende a metà prezzo il rasoio Philips con tecnologia SkinProtect

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

A metà prezzo il rasoio cordless con testine 5D, lame autoaffilanti e funzione Wet & Dry. Include rifinitore integrato e custodia da viaggio

Amazon

Se cerchi un rasoio affidabile e pratico per la routine quotidiana, il Philips Serie 3000 oggi è protagonista di un’offerta imperdibile con uno sconto del 51%. Un modello che punta su comfort e precisione: offre una rasatura molto accurata lasciando la pelle liscia, risulta delicato anche a secco e si usa senza problemi sotto la doccia o con schiuma. La batteria convince per durata e tempi di ricarica contenuti, mentre il rapporto qualità/prezzo è uno dei suoi punti forti.

Philips Serie 3000

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Philips Serie 3000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento, il Philips Serie 3000 è proposto a 46,99€ con uno sconto del 51%. Tradotto, significa un risparmio di circa 49 euro rispetto al prezzo di listino: un’occasione concreta per portarsi a casa un rasoio completo a una cifra contenuta.

Considerando dotazione, versatilità e cura per il comfort, il prezzo in promo è particolarmente competitivo per la sua categoria. Se vuoi approfittarne, ti conviene muoverti: le promo di questo tipo possono terminare senza preavviso.

Philips Serie 3000

Philips Serie 3000: le caratteristiche tecniche

Il Philips Serie 3000 (modello S3241/12) è un rasoio Wet & Dry con tecnologia SkinProtect, pensata per una rasatura confortevole anche sulle pelli sensibili. Le lame PowerCut sono autoaffilanti (27 in totale) e arrivano fino a 55.000 tagli al minuto, garantendo uniformità e precisione. Le testine Pivot & Flex 5D seguono i contorni del viso per ridurre passaggi e irritazioni, mentre le lame in acciaio ipoallergenico offrono resistenza alla corrosione e protezione per la pelle.

La batteria agli ioni di litio assicura fino a 60 minuti di utilizzo con una sola ricarica di circa 1 ora. Se sei di fretta, con la ricarica rapida di 5 minuti ottieni l’energia per una rasatura. La ricarica avviene via USB-A (adattatore non incluso), comodo anche in viaggio. La pulizia è semplice: apertura one‑touch e risciacquo sotto acqua corrente. Non manca il rifinitore a scomparsa per baffi e basette, utile per definire i dettagli del look.

In confezione trovi il rasoio, il cappuccio protettivo, una custodia da viaggio e il cavo USB-A. Il design Deep Black e la costruzione cordless completano un pacchetto pratico e ben bilanciato per chi vuole una rasatura efficace senza complicazioni.

Philips Serie 3000