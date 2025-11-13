Libero
OFFERTE

Scende a metà prezzo il rasoio Philips con tecnologia SkinProtect

A metà prezzo il rasoio cordless con testine 5D, lame autoaffilanti e funzione Wet & Dry. Include rifinitore integrato e custodia da viaggio

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Scende a metà prezzo il rasoio Philips con tecnologia SkinProtect Amazon

Se cerchi un rasoio affidabile e pratico per la routine quotidiana, il Philips Serie 3000 oggi è protagonista di un’offerta imperdibile con uno sconto del 51%. Un modello che punta su comfort e precisione: offre una rasatura molto accurata lasciando la pelle liscia, risulta delicato anche a secco e si usa senza problemi sotto la doccia o con schiuma. La batteria convince per durata e tempi di ricarica contenuti, mentre il rapporto qualità/prezzo è uno dei suoi punti forti.

Philips Serie 3000

Philips Serie 3000

46,99 €95,99 € -49,00 € (51%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Philips Serie 3000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento, il Philips Serie 3000 è proposto a 46,99€ con uno sconto del 51%. Tradotto, significa un risparmio di circa 49 euro rispetto al prezzo di listino: un’occasione concreta per portarsi a casa un rasoio completo a una cifra contenuta.

Considerando dotazione, versatilità e cura per il comfort, il prezzo in promo è particolarmente competitivo per la sua categoria. Se vuoi approfittarne, ti conviene muoverti: le promo di questo tipo possono terminare senza preavviso.

Philips Serie 3000

Philips Serie 3000

46,99 €95,99 € -49,00 € (51%)

Philips Serie 3000: le caratteristiche tecniche

Il Philips Serie 3000 (modello S3241/12) è un rasoio Wet & Dry con tecnologia SkinProtect, pensata per una rasatura confortevole anche sulle pelli sensibili. Le lame PowerCut sono autoaffilanti (27 in totale) e arrivano fino a 55.000 tagli al minuto, garantendo uniformità e precisione. Le testine Pivot & Flex 5D seguono i contorni del viso per ridurre passaggi e irritazioni, mentre le lame in acciaio ipoallergenico offrono resistenza alla corrosione e protezione per la pelle.

La batteria agli ioni di litio assicura fino a 60 minuti di utilizzo con una sola ricarica di circa 1 ora. Se sei di fretta, con la ricarica rapida di 5 minuti ottieni l’energia per una rasatura. La ricarica avviene via USB-A (adattatore non incluso), comodo anche in viaggio. La pulizia è semplice: apertura one‑touch e risciacquo sotto acqua corrente. Non manca il rifinitore a scomparsa per baffi e basette, utile per definire i dettagli del look.

In confezione trovi il rasoio, il cappuccio protettivo, una custodia da viaggio e il cavo USB-A. Il design Deep Black e la costruzione cordless completano un pacchetto pratico e ben bilanciato per chi vuole una rasatura efficace senza complicazioni.

Philips Serie 3000

Philips Serie 3000

46,99 €95,99 € -49,00 € (51%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963