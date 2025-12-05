Guida alla scelta del router Wi-Fi 7: caratteristiche e offerte

Per chi deve scegliere un nuovo router, l’offerta su Amazon è già molto ampia: si va da modelli "entry" Wi-Fi 7 pensati per appartamenti di dimensioni medie a soluzioni tri-band e quad-band con porte multi-gigabit, ideali per chi ha tanti dispositivi connessi, smart home avanzata e gaming competitivo.

Prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche tecniche, può essere utile dare subito uno sguardo ai modelli più acquistati del momento:

Prima panoramica sui router più venduti oggi:

Che cos’è il Wi-Fi 7 e perché è diverso dai router precedenti

Il Wi-Fi 7 nasce per offrire velocità teoriche molto più elevate e una gestione migliore di tante connessioni simultanee. Le principali novità, rispetto al Wi-Fi 6/6E, sono:

Canali fino a 320 MHz sulla banda dei 6 GHz , che raddoppiano la larghezza rispetto a Wi-Fi 6E e aumentano la capacità della rete.

sulla banda dei , che raddoppiano la larghezza rispetto a Wi-Fi 6E e aumentano la capacità della rete. Modulazione 4K-QAM , che consente di "impacchettare" più dati nello stesso intervallo di tempo (fino a un +20% teorico rispetto al 1024-QAM del Wi-Fi 6).

, che consente di "impacchettare" più dati nello stesso intervallo di tempo (fino a un +20% teorico rispetto al 1024-QAM del Wi-Fi 6). Multi-Link Operation (MLO), ovvero la possibilità di usare più bande in parallelo (2,4 + 5 + 6 GHz) per aumentare la stabilità e ridurre la latenza, particolarmente utile per gaming e streaming ad alta risoluzione.

In pratica, un buon router Wi-Fi 7 può:

gestire senza problemi molti dispositivi contemporaneamente (PC, smartphone, TV, console, dispositivi smart home);

(PC, smartphone, TV, console, dispositivi smart home); ridurre lag e buffering in videocall , giochi online e streaming 4K/8K;

, giochi online e streaming 4K/8K; sfruttare meglio le connessioni in fibra multi-gigabit, grazie a porte WAN/LAN 2.5G o 10G.

Se hai già diversi device compatibili (smartphone e laptop di ultima generazione, TV recenti, console next-gen), passare a un router Wi-Fi 7 può essere un investimento sensato anche in chiave futura.

Copertura, bande e mesh: cosa guardare prima dell’acquisto

Quando si parla di router Wi-Fi 7, non conta solo la velocità "di picco". È importante valutare anche copertura reale e gestione del segnale in tutta la casa.

La banda 2,4 GHz rimane quella più adatta a coprire distanze maggiori e superare muri e ostacoli, ma è più lenta.

rimane quella più adatta a coprire e superare muri e ostacoli, ma è più lenta. La banda 5 GHz è il compromesso ideale tra velocità e copertura, perfetta per la maggior parte dei dispositivi connessi.

è il compromesso ideale tra velocità e copertura, perfetta per la maggior parte dei dispositivi connessi. La nuova banda 6 GHz è quella "premium": più pulita, meno affollata, ideale per streaming 4K/8K, gaming e trasferimenti pesanti quando i device supportano Wi-Fi 6E/7.

Molti router Wi-Fi 7 moderni, come TP-Link Archer BE550/BE450 o i modelli ASUS RT-BE58U/RT-BE88U, supportano sistemi mesh o sono compatibili con piattaforme come EasyMesh o AiMesh. In questo modo puoi aggiungere altri nodi in futuro per coprire meglio case su più piani o con muri spessi, seguendo un approccio simile a quello già visto con le reti mesh Wi-Fi tradizionali.

Se sai già di avere zone d’ombra (mansarda, taverna, stanza lontana dal modem fibra), ha senso orientarsi su:

router Wi-Fi 7 mesh-ready ;

; kit mesh Wi-Fi 7 completi (router + satelliti).

Per valutare rapidamente alcune delle soluzioni mesh compatibili con Wi-Fi 7 disponibili su Amazon:

Porte, funzioni smart e sicurezza di rete

Un router Wi-Fi 7 non è solo velocità wireless: è anche il centro della tua rete domestica cablata e della sicurezza online.

Tra le caratteristiche da valutare:

Porte multi-gigabit (2.5G / 10G): se hai una connessione in fibra molto veloce o un NAS, queste porte permettono di sfruttarla davvero, senza colli di bottiglia sulla LAN. Modelli come TP-Link Archer BE550 o Archer BE900 offrono più porte 2.5G e, nei modelli di fascia più alta, anche porte 10G.

TP-Link Archer BE900 Router Wi-Fi 7 Quad-Band BE24000Mbps, Canali 320MHz, 2 Porte 10G, 4K-QAM, Beamforming, 12 Antenne Interne, EasyMesh, HomeShield, MU-MIMO, OFDMA, Alexa, Google, non supporta xDSL

Supporto VPN e funzioni avanzate : i router Wi-Fi 7 di fascia medio-alta spesso integrano client e server VPN, utile per lavorare in smart working in modo sicuro o accedere da remoto alla rete di casa.

: i router Wi-Fi 7 di fascia medio-alta spesso integrano client e server VPN, utile per in modo sicuro o accedere da remoto alla rete di casa. Parental control e reti ospiti : quasi tutti i modelli recenti offrono strumenti per limitare l’accesso a determinati contenuti, impostare orari di utilizzo e creare reti separate per gli ospiti o i dispositivi IoT.

: quasi tutti i modelli recenti offrono strumenti per limitare l’accesso a determinati contenuti, impostare orari di utilizzo e creare reti separate per gli ospiti o i dispositivi IoT. Sicurezza WPA3 e aggiornamenti firmware regolari, ormai imprescindibili per proteggere la rete domestica da intrusioni.

Molti router Wi-Fi 7 sono gestibili tramite app mobile (TP-Link Tether, ASUS Router, ecc.), con interfacce sempre più semplici anche per chi non è esperto: puoi vedere quali dispositivi sono connessi, dare priorità alla console da gaming, limitare la banda dei download o controllare la cronologia di navigazione dei figli.

Per confrontare rapidamente alcuni dei modelli più richiesti di fascia economica:

Router Wi-Fi 7 da tenere d’occhio su Amazon

Di seguito alcuni esempi di router Wi-Fi 7 che rappresentano bene le varie fasce di utilizzo, dai modelli "equilibrati" a quelli più spinti per utenti esigenti.

TP-Link Archer BE450 – Wi-Fi 7 dual-band con porte 10G

Router Wi-Fi 7 dual-band BE7200, ideale per chi vuole fare il salto alla nuova generazione mantenendo un prezzo ancora relativamente accessibile. Offre porta WAN/LAN 10G, una seconda porta 2.5G e tre porte LAN Gigabit, oltre al supporto EasyMesh, 4K-QAM, MLO e tecnologia Beamforming per una copertura più stabile. Adatto a famiglie con molti dispositivi connessi, streaming 4K e gaming online.

TP-Link Archer BE550 – Tri-band per case piene di device

Uno dei modelli tri-band più interessanti per il mondo consumer: supporta Wi-Fi 7 BE9300, canali da 320 MHz sulla banda 6 GHz, cinque porte 2.5G e una porta USB 3.0 per condividere dischi e contenuti in rete. È pensato per gestire senza problemi streaming 4K/8K, VR, smart home avanzata e download pesanti contemporanei.

ASUS RT-BE58U – Wi-Fi 7 "tuttofare" per casa e ufficio

Router dual-band Wi-Fi 7 con velocità fino a 3600 Mbit/s, porta WAN/LAN 2.5G, quattro porte LAN Gigabit e supporto AiMesh per creare una rete mesh evoluta. È una soluzione equilibrata per chi vuole prestazioni solide, app intuitiva, parental control e sicurezza di rete senza abbonamenti extra.

ASUS RT-BE88U – per chi vuole il massimo anche via cavo

Modello pensato per utenti avanzati, gamer e piccoli uffici: offre Wi-Fi 7 dual-band fino a 7200 Mbps, doppia porta 10G (SFP+ e WAN/LAN), quattro porte 2.5G e quattro Gigabit, per una capacità cablata complessiva fino a 34 Gbps. Lato software, include sicurezza di rete avanzata, VPN e integrazione AiMesh per espandere la copertura senza cambiare ecosistema.

Per avere una vista d’insieme sui modelli di fascia più alta, con molte porte e supporto completo alle funzioni Wi-Fi 7:

Se vuoi esplorare altre alternative, anche più economiche o orientate al gaming: scopri tutti i router Wi-Fi 7 su Amazon.

Come scegliere il router Wi-Fi 7 giusto per te

In sintesi, la scelta del router Wi-Fi 7 dipende soprattutto da come usi Internet ogni giorno e dal tipo di casa che vuoi coprire:

Se punti alla massima performance per gaming competitivo, streaming 4K/8K su più TV e tanti dispositivi connessi, ha senso orientarsi su modelli tri-band con banda 6 GHz e porte multi-gigabit.

Se cerchi un router moderno ma equilibrato per smart working, streaming e smart home, un buon dual-band con WAN/LAN 2.5G e supporto mesh ti darà già un salto di qualità rispetto ai modem/router standard.

Se vivi in un appartamento grande o su più piani, valuta fin da subito un router compatibile mesh, così potrai aggiungere in futuro altri nodi senza cambiare tutto l’impianto.

Prima di cliccare su "Acquista", può essere utile fare un rapido check:

Verifica la tua connessione (FTTC, FTTH 1 Gbps, 2.5 Gbps, ecc.) per capire se ti serve davvero una porta 2.5G o 10G.

(FTTC, FTTH 1 Gbps, 2.5 Gbps, ecc.) per capire se ti serve davvero una porta 2.5G o 10G. Controlla quanti dispositivi utilizzi in contemporanea (PC, smartphone, TV, console, domotica) e quanto è importante per te evitare lag e buffering.

(PC, smartphone, TV, console, domotica) e quanto è importante per te evitare lag e buffering. Pensa a dove posizionerai il router e a come è strutturata la casa: spesso cambiare posizione o aggiungere un nodo mesh è più efficace che passare a un modello ancora più potente.

In questo modo potrai orientarti tra i vari router Wi-Fi 7 disponibili e scegliere il modello che si integra meglio con il tuo modo di lavorare, giocare e usare la smart home ogni giorno.

