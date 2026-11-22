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A prima vista potrebbe sembrare un fossile deformato dal peso dei sedimenti, e invece no: quella faccia completamente storta era del tutto naturale. Si chiama Scaphokogia huachafo la bizzarra balena preistorica descritta in un nuovo studio pubblicato su Communications Biology. Un antico capodoglio pigmeo, vissuto circa 6 milioni di anni fa, che detiene un primato anatomico senza precedenti tra i mammiferi.

Un fossile custodito per anni in Perù

Il cranio fossile della balena era stato dissotterrato negli anni Novanta nella Formazione di Pisco, nel sud del Perù, in strati del Miocene superiore risalenti a 6,3-5,6 milioni di anni fa. Rimasto per 20 anni al Museo di Storia Naturale di Lima, è stato esaminato molti anni dopo, nel 2015, da Aldo Benites-Palomino durante la sua ricerca di dottorato presso il Dipartimento di Paleontologia dell’Università di Zurigo, prima di diventare professore assistente presso la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).

Di fronte a un reperto così strano, si era ipotizzato che i sedimenti avessero deformato le ossa ma le scansioni 3D hanno escluso questa pista: le suture craniche dell’esemplare adulto erano chiuse e non presentavano fratture o particolari patologie. Si trattava di autentica anatomia naturale.

Un record di asimmetria

Mentre quasi tutti i vertebrati hanno un cranio simmetrico, i cetacei dentati mostrano un’asimmetria legata agli organi adiposi della fronte, come melone e spermaceti, che usano per produrre suoni. Scaphokogia huachafo porta questo tratto a un estremo mai visto finora nei cetacei e in nessun altro mammifero.

“L’asimmetria cranica nei cetacei odontoceti è direttamente collegata allo sviluppo di strutture adipose nella fronte coinvolte nella produzione del suono, spiega Benites-Palomino -. Ma in Scaphokogia huachafo, questa asimmetria si estende ben oltre l’area intorno allo sfiatatoio. Entrambe le narici ossee sono spostate completamente sul lato sinistro del cranio, mentre le ossa facciali differiscono drasticamente per dimensioni e posizione. Il cranio appare completamente storto”.

Da questa bizzarria, la scelta del nome: “In Perù, huachafo è un termine di uso comune per indicare qualsiasi cosa appariscente, eccessiva, bizzarra, stravagante o difficile da classificare esteticamente. Quando abbiamo osservato le proporzioni di questa balena, con il muso fortemente spostato a sinistra e la testa sovradimensionata e ricurva verso il basso, abbiamo notato che infrangeva ogni regola di simmetria ed eleganza tipica dei cetacei viventi. La sua anatomia è talmente stravagante e bizzarra che huachafo ci è sembrato il nome perfetto”.

Non è l’unica creatura insolita scoperta nell’ecosistema costiero peruviano (la Scaphokogia totajpe risulta persino più asimmetrica). Scaphokogia huachafo si trovava in ottima compagnia: il delfino Odobenocetops e il grande predatore Livyatan melvillei, tanto per citarne due.

Un lento nuotatore nei fondali

Diversamente dai capodogli moderni, cacciatori di calamari negli abissi, la specie Scaphokogia huachafo era probabilmente un lento nuotatore costiero che si era adattato ai fondali. Il suo muso tubolare fungeva da zavorra anteriore, inclinandosi di 31 gradi verso il basso, più dei 16-21 gradi dei “cugini” Scaphokogia cochlearis e dei 27 gradi di Scaphokogia totajpe. Otto alveoli riempiti di osso spugnoso suggeriscono denti presenti in gioventù e poi riassorbiti.

Analizzando la prima vertebra cervicale di un esemplare affine, il team di ricerca ha stimato che la testa potesse flettersi verso il basso fino a 55 gradi. Come osserva Gabriel Aguirre-Fernández, coautore e supervisore del dottorato all’Università di Zurigo: “L’intera struttura del cranio e del collo era progettata per orientare il muso direttamente verso il fondale marino”.

Senza baffi sensoriali né vista specializzata, questo cetaceo preistorico usava probabilmente un biosonar direzionale per cercare prede nei sedimenti molli, ipotesi dedotta dalle cavità ossee, poiché i tessuti molli non si fossilizzano.