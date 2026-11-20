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Lo scaldaletto Imetec Scaldasonno matrimoniale in lana merino con doppio comando e due temperature è scontato del 38%.

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Entrare in un letto freddo può rendere meno confortevole il momento del riposo: uno scaldaletto aiuta a portare calore al materasso. Oggi lo scaldaletto matrimoniale Imetec Scaldasonno è disponibile con uno sconto del 38%.

Il modello misura 150×160 cm ed è realizzato in tessuto composto per il 50% da lana e merino. Ha un doppio comando con due temperature, una diffusione uniforme del calore e un dispositivo Electro Block che, in caso di guasto, spegne automaticamente il prodotto. Il tessuto è lavabile in lavatrice a 30°C; la potenza indicata è di 2 x 50/55 W. È un prodotto Made in Italy.

Imetec Scaldasonno matrimoniale in offerta: sconto del 38%

Se cerchi uno scaldaletto matrimoniale con doppio comando, Imetec Scaldasonno è proposto a 99,99 euro. La promozione applica uno sconto del 38% sul prodotto. Le informazioni disponibili non indicano un confronto con altri modelli della stessa fascia, opzioni di pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione o condizioni Prime e di reso; per questi dettagli è possibile consultare la pagina dell’offerta.

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Lo scaldaletto matrimoniale con doppio comando e tessuto in lana merino

Per chi vuole aggiungere calore al letto matrimoniale, questo modello abbina dimensioni dedicate, comandi separati e un tessuto con lana e merino. Ecco le caratteristiche indicate:

Formato matrimoniale da 150×160 cm : le dimensioni sono pensate per l’uso su un letto matrimoniale.

: le dimensioni sono pensate per l’uso su un letto matrimoniale. Doppio comando a due temperature : i due comandi permettono di regolare il funzionamento dello scaldaletto scegliendo tra le temperature disponibili.

: i due comandi permettono di regolare il funzionamento dello scaldaletto scegliendo tra le temperature disponibili. Tessuto composto al 50% da lana e merino : una composizione specificata per il rivestimento del prodotto, lavabile in lavatrice a 30°C.

: una composizione specificata per il rivestimento del prodotto, lavabile in lavatrice a 30°C. Diffusione uniforme del calore : il calore viene distribuito sullo scaldaletto, anziché concentrarsi in un solo punto.

: il calore viene distribuito sullo scaldaletto, anziché concentrarsi in un solo punto. Dispositivo di sicurezza Electro Block : in caso di guasto spegne automaticamente il prodotto, come indicato tra le caratteristiche.

: in caso di guasto spegne automaticamente il prodotto, come indicato tra le caratteristiche. Potenza di 2 x 50/55 W e basso consumo energetico : il dato di potenza è riferito ai due elementi indicati dal produttore.

: il dato di potenza è riferito ai due elementi indicati dal produttore. Made in Italy: il prodotto è realizzato in Italia.

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FAQ Quali sono le dimensioni dello scaldaletto Imetec Scaldasonno? È un modello matrimoniale da 150x160 cm. Lo scaldaletto Imetec si può lavare in lavatrice? Sì, il tessuto è lavabile in lavatrice a 30°C. Quante temperature offre Imetec Scaldasonno? Dispone di un doppio comando a due temperature. Che sistema di sicurezza integra lo scaldaletto? Il dispositivo Electro Block spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.