Scaldasonno Imetec, sconto lampo e prezzo in picchiata
Lo scaldaletto Imetec matrimoniale in lana merino con doppio comando è in offerta con uno sconto speciale. Perfetto regalo in vista del Natale.
Un letto matrimoniale può risultare freddo e le preferenze di temperatura possono essere diverse da un lato all’altro. Imetec Scaldasonno, nella versione matrimoniale, è disponibile con uno sconto del 25%.
Questo scaldaletto misura 150 x 160 cm ed è realizzato in tessuto con il 50% di lana merino. Il doppio comando permette di scegliere tra due temperature, mentre la diffusione uniforme del calore aiuta a riscaldare la superficie. Il tessuto è lavabile in lavatrice a 30 °C; per la sicurezza è presente il dispositivo Electro Block, che spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto.
Imetec Scaldasonno matrimoniale: sconto del 25% e circa 40 euro di risparmio
Il prezzo indicato è di 119,99 euro e lo sconto del 25% corrisponde a un risparmio di circa 40 euro rispetto al prezzo prima dello sconto. Puoi trovare Imetec Scaldasonno con uno sconto del 25%. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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Lo scaldaletto Imetec con lana merino e doppio comando a due temperature
Se cerchi un modo per riscaldare il letto matrimoniale tenendo conto delle diverse preferenze di chi lo usa, questo modello riunisce dimensioni dedicate, comandi separati e funzioni pensate per l’utilizzo quotidiano.
- Formato matrimoniale da 150 x 160 cm: la superficie è pensata per coprire il letto a due piazze, così entrambi possono beneficiare del calore.
- Doppio comando con due temperature: ciascun lato può essere regolato scegliendo tra due livelli, una soluzione utile quando si desidera un’impostazione diversa per ogni persona.
- Tessuto con il 50% di lana merino: il materiale caratterizza lo scaldaletto e può essere lavato in lavatrice a 30 °C, per agevolarne la pulizia.
- Diffusione uniforme del calore e basso consumo: la distribuzione del calore è indicata come uniforme; l’assorbimento riportato è di 2 x 50/55 W.
- Sicurezza Electro Block: in caso di guasto il dispositivo spegne automaticamente il prodotto, una funzione dedicata alla sicurezza d’uso.
- Made in Italy: il prodotto è realizzato in Italia.
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FAQ
Il modello misura 150 x 160 cm.
Sì, è dotato di doppio comando con due temperature.
Sì, il tessuto con il 50% di lana merino è lavabile in lavatrice a 30 °C.
Il dispositivo Electro Block spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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