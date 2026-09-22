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Lo Scaldasonno Imetec matrimoniale in lana merino è in offerta con uno sconto del 38% e costa meno di 100 euro. Doppio telecomando per impostare la temperatura.

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Notti fredde e letti gelidi possono rendere il sonno un problema quotidiano, soprattutto in inverno o nelle case poco isolate. In questi casi uno scaldaletto di qualità fa davvero la differenza: l’Imetec Scaldasonno è disponibile con uno sconto del 38% che lo rende molto più accessibile a chi cerca comfort e calore immediato.

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Parliamo di uno scaldasonno matrimoniale 150×160 cm pensato per coprire l’intero letto a due piazze, con doppio comando a 2 temperature così che ciascun lato possa scegliere il grado di calore preferito. Il tessuto in 50% lana e merino offre una sensazione morbida e avvolgente, è lavabile in lavatrice a 30°C per una manutenzione semplice e integra il sistema di sicurezza Electro Block, che spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto. Il basso consumo energetico (2 x 50/55 W) e la diffusione uniforme del calore completano un prodotto affidabile e realizzato in Italia.

Imetec Scaldasonno matrimoniale in offerta: sconto del 38%

Con la promozione attuale puoi portarti a casa l’Imetec Scaldasonno matrimoniale a soli 99,99€, beneficiando di uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Parliamo di uno scaldaletto di fascia qualità, con doppio comando e tessuto in lana e merino, che consuma poco e offre una diffusione uniforme del calore su tutto il letto.

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Lo scaldaletto matrimoniale con il tessuto in lana merino e il doppio comando

Se soffri il freddo a letto e vuoi un calore personalizzato per entrambi i lati del matrimoniale, questo scaldaletto è pensato proprio per migliorare le tue notti.

Modello matrimoniale 150 x 160 cm : copre l’intera superficie del letto a due piazze, così non ci sono zone fredde e tu e chi dorme con te avete lo stesso livello di comfort.

: copre l’intera superficie del letto a due piazze, così non ci sono zone fredde e tu e chi dorme con te avete lo stesso livello di comfort. Doppio comando a 2 temperature : ciascun lato può regolare in autonomia il calore su due livelli diversi, ideale se una persona è più freddolosa dell’altra.

: ciascun lato può regolare in autonomia il calore su due livelli diversi, ideale se una persona è più freddolosa dell’altra. Tessuto 50% lana e merino : la combinazione di lana e merino assicura una sensazione morbida e naturale, trattenendo meglio il calore per un comfort più prolungato nelle notti fredde.

: la combinazione di lana e merino assicura una sensazione morbida e naturale, trattenendo meglio il calore per un comfort più prolungato nelle notti fredde. Lavabile in lavatrice a 30°C : puoi mantenerlo facilmente pulito e igienico, lavandolo in casa senza trattamenti particolari.

: puoi mantenerlo facilmente pulito e igienico, lavandolo in casa senza trattamenti particolari. Dispositivo di sicurezza Electro Block : in caso di guasto il sistema spegne automaticamente il prodotto, offrendo maggiore tranquillità anche durante l’uso prolungato.

: in caso di guasto il sistema spegne automaticamente il prodotto, offrendo maggiore tranquillità anche durante l’uso prolungato. Basso consumo energetico 2 x 50/55 W : il limitato assorbimento di corrente permette di utilizzarlo a lungo riducendo l’impatto sulla bolletta, rispetto ad altre forme di riscaldamento.

: il limitato assorbimento di corrente permette di utilizzarlo a lungo riducendo l’impatto sulla bolletta, rispetto ad altre forme di riscaldamento. Diffusione uniforme del calore : il calore viene distribuito in modo omogeneo su tutta la superficie, evitando fastidiosi punti troppo caldi o troppo freddi.

: il calore viene distribuito in modo omogeneo su tutta la superficie, evitando fastidiosi punti troppo caldi o troppo freddi. Made in Italy: la produzione italiana è un plus per chi cerca un prodotto progettato e realizzato con standard qualitativi elevati.

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FAQ Lo scaldaletto Imetec Scaldasonno matrimoniale è lavabile in lavatrice? Sì, lo scaldaletto Imetec Scaldasonno matrimoniale è lavabile in lavatrice a 30°C. Quali sono le dimensioni dell’Imetec Scaldasonno matrimoniale? L’Imetec Scaldasonno matrimoniale misura 150 x 160 cm, adatto a letti a due piazze. L’Imetec Scaldasonno ha un sistema di sicurezza integrato? Sì, integra il dispositivo di sicurezza Electro Block che spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto. Quanti livelli di temperatura offre lo Scaldasonno Imetec matrimoniale? Lo Scaldasonno Imetec matrimoniale ha doppio comando, ciascuno con 2 livelli di temperatura regolabili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.