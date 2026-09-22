Scaldasonno Imetec, offerta lampo su Amazon: a questo prezzo è un affare
Lo Scaldasonno Imetec matrimoniale in lana merino è in offerta con uno sconto del 38% e costa meno di 100 euro. Doppio telecomando per impostare la temperatura.
Notti fredde e letti gelidi possono rendere il sonno un problema quotidiano, soprattutto in inverno o nelle case poco isolate. In questi casi uno scaldaletto di qualità fa davvero la differenza: l’Imetec Scaldasonno è disponibile con uno sconto del 38% che lo rende molto più accessibile a chi cerca comfort e calore immediato.
Parliamo di uno scaldasonno matrimoniale 150×160 cm pensato per coprire l’intero letto a due piazze, con doppio comando a 2 temperature così che ciascun lato possa scegliere il grado di calore preferito. Il tessuto in 50% lana e merino offre una sensazione morbida e avvolgente, è lavabile in lavatrice a 30°C per una manutenzione semplice e integra il sistema di sicurezza Electro Block, che spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto. Il basso consumo energetico (2 x 50/55 W) e la diffusione uniforme del calore completano un prodotto affidabile e realizzato in Italia.
Imetec Scaldasonno matrimoniale in offerta: sconto del 38%
Con la promozione attuale puoi portarti a casa l’Imetec Scaldasonno matrimoniale a soli 99,99€, beneficiando di uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Parliamo di uno scaldaletto di fascia qualità, con doppio comando e tessuto in lana e merino, che consuma poco e offre una diffusione uniforme del calore su tutto il letto.
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Lo scaldaletto matrimoniale con il tessuto in lana merino e il doppio comando
Se soffri il freddo a letto e vuoi un calore personalizzato per entrambi i lati del matrimoniale, questo scaldaletto è pensato proprio per migliorare le tue notti.
- Modello matrimoniale 150 x 160 cm: copre l’intera superficie del letto a due piazze, così non ci sono zone fredde e tu e chi dorme con te avete lo stesso livello di comfort.
- Doppio comando a 2 temperature: ciascun lato può regolare in autonomia il calore su due livelli diversi, ideale se una persona è più freddolosa dell’altra.
- Tessuto 50% lana e merino: la combinazione di lana e merino assicura una sensazione morbida e naturale, trattenendo meglio il calore per un comfort più prolungato nelle notti fredde.
- Lavabile in lavatrice a 30°C: puoi mantenerlo facilmente pulito e igienico, lavandolo in casa senza trattamenti particolari.
- Dispositivo di sicurezza Electro Block: in caso di guasto il sistema spegne automaticamente il prodotto, offrendo maggiore tranquillità anche durante l’uso prolungato.
- Basso consumo energetico 2 x 50/55 W: il limitato assorbimento di corrente permette di utilizzarlo a lungo riducendo l’impatto sulla bolletta, rispetto ad altre forme di riscaldamento.
- Diffusione uniforme del calore: il calore viene distribuito in modo omogeneo su tutta la superficie, evitando fastidiosi punti troppo caldi o troppo freddi.
- Made in Italy: la produzione italiana è un plus per chi cerca un prodotto progettato e realizzato con standard qualitativi elevati.
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FAQ
Sì, lo scaldaletto Imetec Scaldasonno matrimoniale è lavabile in lavatrice a 30°C.
L’Imetec Scaldasonno matrimoniale misura 150 x 160 cm, adatto a letti a due piazze.
Sì, integra il dispositivo di sicurezza Electro Block che spegne automaticamente il prodotto in caso di guasto.
Lo Scaldasonno Imetec matrimoniale ha doppio comando, ciascuno con 2 livelli di temperatura regolabili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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