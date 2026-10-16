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Sconto esagerato per lo scaldaletto matrimoniale Imetec: offerta shock

Lo Scaldasonno Imetec Adapto per il letto matrimoniale è in offerta con un super sconto. Puoi impostare fino a 6 temperature differenti.

3 min di lettura

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Redazione

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Imetec Scaldasonno Adapto matrimoniale 195x165 cm Amazon

Scaldare il letto in modo personalizzato e impostare quando spegnere il dispositivo può essere utile nelle serate fredde. Imetec Scaldasonno Adapto, modello matrimoniale maxi, è disponibile a un prezzo scontato del 33%.

Questo scaldaletto misura 195×165 cm e si fissa al materasso tramite gli angoli elasticizzati. La tecnologia Adapto è progettata per offrire rapidità, personalizzazione, comfort e sicurezza; a bordo ci sono sei livelli di temperatura e un timer che consente di programmare l’autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore. Il doppio comando digitale a LED permette di regolare le impostazioni, mentre il sistema Electro Block include il controllo elettronico e una funzione di autodiagnosi a ogni accensione.

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Imetec Scaldasonno Adapto in offerta con il 33% di sconto

Per chi cerca uno scaldaletto matrimoniale maxi, il prezzo indicato è 159,99 euro, con uno sconto del 33%. La superficie da 195×165 cm copre tutto il letto e il sistema di fissaggio con angoli elasticizzati è pensato per mantenerlo posizionato sul materasso. Puoi portarti a casa Imetec Scaldasonno Adapto a 159,99 euro. Non sono indicati una scadenza della promozione, pagamenti a rate, coupon o condizioni Prime e reso.

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Lo scaldaletto Imetec con sei temperature e timer programmabile

Quando vuoi adattare il calore alle tue preferenze e gestire lo spegnimento senza ricordartene, alcune funzioni possono fare la differenza. Ecco quelle indicate per questo modello:

  • Sei temperature e tecnologia Adapto: puoi scegliere il livello di calore più adatto alle tue esigenze, con una tecnologia progettata per rapidità e personalizzazione.
  • Timer con autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore: consente di impostare la durata del funzionamento in base alle opzioni disponibili, senza lasciare acceso il dispositivo oltre il tempo selezionato.
  • Dimensioni matrimoniali maxi da 195×165 cm: il coprimaterasso è pensato per coprire tutto il letto e si fissa con angoli elasticizzati. È compatibile anche con materassi in memory foam.
  • Doppio comando digitale a LED: permette di regolare le impostazioni; l’intensità luminosa dei LED si adatta automaticamente.
  • Sistema Electro Block: integra il controllo elettronico e l’autodiagnosi a ogni accensione, funzioni rivolte alla sicurezza del dispositivo.
  • Lavabile a mano o in lavatrice a 30 °C: offre due modalità di lavaggio indicate per la manutenzione del coprimaterasso.

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Approfitta ora dello sconto del 33% su Imetec Scaldasonno Adapto.

FAQ

Quali sono le dimensioni dello scaldaletto Imetec Scaldasonno Adapto?

Misura 195x165 cm ed è indicato per il letto matrimoniale.

È compatibile con un materasso in memory foam?

Sì, il coprimaterasso è indicato come compatibile con i materassi in memory foam.

Dopo quanto tempo si spegne il timer?

Puoi impostare l’autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore.

Come si lava lo scaldaletto?

È indicato il lavaggio a mano o in lavatrice a 30 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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