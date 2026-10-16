Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Scaldare il letto in modo personalizzato e impostare quando spegnere il dispositivo può essere utile nelle serate fredde. Imetec Scaldasonno Adapto, modello matrimoniale maxi, è disponibile a un prezzo scontato del 33%.

Imetec Scaldasonno Adapto 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Questo scaldaletto misura 195×165 cm e si fissa al materasso tramite gli angoli elasticizzati. La tecnologia Adapto è progettata per offrire rapidità, personalizzazione, comfort e sicurezza; a bordo ci sono sei livelli di temperatura e un timer che consente di programmare l’autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore. Il doppio comando digitale a LED permette di regolare le impostazioni, mentre il sistema Electro Block include il controllo elettronico e una funzione di autodiagnosi a ogni accensione.

Imetec Scaldasonno Adapto in offerta con il 33% di sconto

Per chi cerca uno scaldaletto matrimoniale maxi, il prezzo indicato è 159,99 euro, con uno sconto del 33%. La superficie da 195×165 cm copre tutto il letto e il sistema di fissaggio con angoli elasticizzati è pensato per mantenerlo posizionato sul materasso. Puoi portarti a casa Imetec Scaldasonno Adapto a 159,99 euro. Non sono indicati una scadenza della promozione, pagamenti a rate, coupon o condizioni Prime e reso.

Amazon

Acquista subito Imetec Scaldasonno Adapto in offerta

Lo scaldaletto Imetec con sei temperature e timer programmabile

Quando vuoi adattare il calore alle tue preferenze e gestire lo spegnimento senza ricordartene, alcune funzioni possono fare la differenza. Ecco quelle indicate per questo modello:

Sei temperature e tecnologia Adapto : puoi scegliere il livello di calore più adatto alle tue esigenze, con una tecnologia progettata per rapidità e personalizzazione.

: puoi scegliere il livello di calore più adatto alle tue esigenze, con una tecnologia progettata per rapidità e personalizzazione. Timer con autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore : consente di impostare la durata del funzionamento in base alle opzioni disponibili, senza lasciare acceso il dispositivo oltre il tempo selezionato.

: consente di impostare la durata del funzionamento in base alle opzioni disponibili, senza lasciare acceso il dispositivo oltre il tempo selezionato. Dimensioni matrimoniali maxi da 195×165 cm : il coprimaterasso è pensato per coprire tutto il letto e si fissa con angoli elasticizzati. È compatibile anche con materassi in memory foam.

: il coprimaterasso è pensato per coprire tutto il letto e si fissa con angoli elasticizzati. È compatibile anche con materassi in memory foam. Doppio comando digitale a LED : permette di regolare le impostazioni; l’intensità luminosa dei LED si adatta automaticamente.

: permette di regolare le impostazioni; l’intensità luminosa dei LED si adatta automaticamente. Sistema Electro Block : integra il controllo elettronico e l’autodiagnosi a ogni accensione, funzioni rivolte alla sicurezza del dispositivo.

: integra il controllo elettronico e l’autodiagnosi a ogni accensione, funzioni rivolte alla sicurezza del dispositivo. Lavabile a mano o in lavatrice a 30 °C: offre due modalità di lavaggio indicate per la manutenzione del coprimaterasso.

Imetec Scaldasonno Adapto 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 33% su Imetec Scaldasonno Adapto.

FAQ Quali sono le dimensioni dello scaldaletto Imetec Scaldasonno Adapto? Misura 195x165 cm ed è indicato per il letto matrimoniale. È compatibile con un materasso in memory foam? Sì, il coprimaterasso è indicato come compatibile con i materassi in memory foam. Dopo quanto tempo si spegne il timer? Puoi impostare l’autospegnimento dopo 1, 3 o 9 ore. Come si lava lo scaldaletto? È indicato il lavaggio a mano o in lavatrice a 30 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.