Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Per accedere al computer potrebbe bastare uno spazzolino da denti elettrico. È quanto emerge dall’ultimo, bizzarro esperimento di reverse engineering di cui si sta parlando sul web. Tutto nasce da una domanda apparentemente banale: cosa ci fa un microchip miniaturizzato all’interno di un componente di plastica, destinato a finire nella spazzatura dopo poche settimane d’uso?

Il chip nascosto sotto la plastica dello spazzolino

A chiederselo è stato The Circuit Helper, canale YouTube dedicato all’elettronica fai-da-te che illustra progetti hardware in modo semplice e accessibile.

Il creator ha sezionato la testina di ricambio di uno spazzolino elettrico Philips Sonicare e, nascosto sotto la plastica, ha trovato un minuscolo circuito integrato. Si tratta di un chip NFC del tutto simile a quello che usiamo ogni giorno per pagare con lo smartphone o per timbrare il cartellino sul lavoro, per intenderci. È un componente che non ha bisogno di batterie e si accende per induzione solo quando entra a contatto con il corpo dello spazzolino.

Nessuna “magia” digitale, insomma. Questo microchip serve semplicemente a far capire allo spazzolino se il ricambio è originale e di che modello si tratta, oltre che quanto è consumato. Analizzandone la memoria è emerso, però, un dettaglio interessante: il sistema calcola il tempo di utilizzo in secondi e, se il sensore avverte che premiamo troppo forte sui denti, accelera il contatore per far scalare prima la durata stimata della testina.

Come funziona lo sblocco del computer

Ed eccoci al clou del video: il creator spiega che, oltre a registrare l’usura della testina, il microchip possiede una vera e propria “targa” digitale unica al mondo, ovvero un codice che lo contraddistingue da qualsiasi altro (il codice identificativo univoco o UID).

A questo punto, ha deciso di sfruttare quel codice per una “sfida” fai-da-te. Dapprima ha collegato al computer un economico lettore contactless da tavolo, poi ha creato un programmino su misura. Il risultato? Avvicinando la testina dello spazzolino al lettore, il computer riconosce al volo il suo codice identificativo e, in una frazione di secondo, sblocca la schermata di login di Windows.

Ci sono rischi per la sicurezza?

L’esperimento è geniale e divertente, non c’è dubbio, ma attenzione a non scambiarlo per un metodo di accesso sicuro. Chip economici come questi, che troviamo appunto negli spazzolini elettrici, non hanno le protezioni blindate e le cifrature avanzate tipiche delle chiavette di sicurezza professionali. Con l’apparecchio giusto, qualunque malintenzionato potrebbe clonare il codice (o il chip) senza troppa fatica.

Allo stesso tempo, non c’è ragione di preoccuparsi per chi usa questi spazzolini tutti i giorni nel proprio bagno: il circuito non è collegato a internet, non trasmette dati personali e funziona solo a una distanza di pochissimi millimetri. L’esperimento dimostra soprattutto una cosa: dentro gli oggetti più insospettabili della nostra casa si nasconde molta più tecnologia di quanto crediamo, pronta a essere riutilizzata in modi impensabili prima di finire nel cestino.