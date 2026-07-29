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SEVERIN HM 3830 Sbattitore elettrico, ideale per pane, pizza, dolci e torte con 5 velocità e funzione turbo è in offerta con sconto del 53%.

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Impasti molli, braccia indolenzite e risultati poco omogenei possono rendere la preparazione di pane, pizza o dolci una vera fatica. Con lo SEVERIN HM 3830, oggi proposto con uno sconto del 53%, porti in cucina uno sbattitore elettrico potente da 400 W pensato per gestire senza problemi anche impasti grandi e consistenti.

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Questo modello nasce come alleato quotidiano per chi ama cucinare: offre cinque livelli di potenza più la funzione turbo per adattarsi a ricette diverse, dai composti più leggeri agli impasti più densi. I ganci impastatori e le fruste in acciaio inox sono robusti, si agganciano e sganciano in un attimo tramite tasto dedicato e possono essere lavati comodamente in lavastoviglie. Il cavo a spirale lungo aumenta il raggio d’azione sul piano di lavoro, mentre l’impugnatura Soft Touch migliora la presa e il comfort anche durante sessioni di utilizzo più prolungate.

Severin HM 3830 in offerta: sconto del 53% sullo sbattitore da 400 W

Questa promo rende lo SEVERIN HM 3830 particolarmente interessante per chi cerca uno sbattitore elettrico solido senza sforare il budget. Oggi puoi portarti a casa il SEVERIN HM 3830 a soli 18,99€, un prezzo che normalmente si trova su modelli molto più basici, spesso meno potenti e con dotazione più essenziale. Qui hai 400 W di potenza, 5 velocità più turbo e accessori in acciaio inox inclusi, in un prodotto adatto sia all’uso occasionale sia a chi impasta spesso in casa. Se sei iscritto a Prime puoi beneficiare dei consueti vantaggi su spedizione rapida e gestione del reso, così da testare lo sbattitore in tutta tranquillità.

Lo sbattitore Severin con la potenza da 400 W e le fruste in acciaio inox

Se preparare pane, pizza o dolci ti porta via troppo tempo ed energie, un sbattitore elettrico potente può fare davvero la differenza nella tua routine in cucina.

Potenza da 400 W : consente di lavorare anche impasti più grandi e consistenti, riducendo al minimo lo sforzo manuale e accorciando i tempi di preparazione.

: consente di lavorare anche impasti più grandi e consistenti, riducendo al minimo lo sforzo manuale e accorciando i tempi di preparazione. Accessori in acciaio inox : i 2 ganci impastatori e le 2 fruste sono resistenti, non temono gli impasti più duri e possono essere lavati in lavastoviglie per una pulizia rapida.

: i 2 ganci impastatori e le 2 fruste sono resistenti, non temono gli impasti più duri e possono essere lavati in lavastoviglie per una pulizia rapida. 5 livelli di velocità più funzione turbo : permettono di adattare la potenza alla ricetta, passando da montare la panna a lavorare l’impasto per il pane con un semplice gesto.

: permettono di adattare la potenza alla ricetta, passando da montare la panna a lavorare l’impasto per il pane con un semplice gesto. Cavo a spirale lungo : offre maggiore libertà di movimento sul piano di lavoro, evitando che il cavo si aggrovigli o limiti la posizione delle ciotole.

: offre maggiore libertà di movimento sul piano di lavoro, evitando che il cavo si aggrovigli o limiti la posizione delle ciotole. Impugnatura Soft Touch: garantisce una presa comoda e sicura, utile soprattutto quando si utilizza lo sbattitore per periodi più lunghi.

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SEVERIN HM 3830, approfitta subito dell’offerta lampo al 53% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Lo sbattitore Severin HM 3830 è adatto anche per impasti di pane e pizza? Sì, grazie ai 400 W di potenza e ai ganci impastatori in acciaio inox gestisce senza problemi impasti per pane e pizza. Gli accessori dello sbattitore Severin HM 3830 si possono lavare in lavastoviglie? Sì, sia le fruste sia i ganci impastatori in acciaio inox sono lavabili in lavastoviglie. Quante velocità ha lo sbattitore Severin HM 3830? Dispone di 5 livelli di velocità regolabili più una funzione turbo per la massima potenza quando serve. Il cavo dello sbattitore Severin HM 3830 è comodo da usare in cucina? Sì, il cavo a spirale è lungo e flessibile, offre buon raggio d’azione e riduce il rischio di aggrovigliamenti.