Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo sbattitore compatto Kenwood QuickMix Go con 5 velocità e diversi accessori accessori in acciaio inox è scontato del 50%.

Amazon

Lo sbattitore Kenwood QuickMix Go è una delle migliori offerte del giorno per gli appassionati di cucina. Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% e include una custodia pensata per raccogliere gli elementi utili.

Kenwood QuickMix Go 29,99 € -50% 59,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Questo sbattitore elettrico da 350 W riunisce in un formato compatto fruste e ganci per impastare in acciaio inox. La custodia integrata permette di riporre anche l’avvolgicavo e un cucchiaio dosatore, mentre le 5 velocità e l’avvio lento aiutano a gestire la lavorazione. Il motore è descritto come potente e silenzioso; la funzione Sure Eject è progettata per rendere più sicuro il rilascio delle fruste. La struttura utilizza inoltre oltre il 30% di plastica riciclata.

Kenwood QuickMix Go in offerta: sconto del 50% e risparmio di 29,99 euro

Il prezzo indicato è di 29,99 euro, con una riduzione del 50% e un risparmio calcolato di 29,99 euro rispetto al prezzo precedente. Puoi portarti a casa il Kenwood QuickMix Go a 29,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano la scadenza della promozione, eventuali rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista subito Kenwood QuickMix Go in offerta

Lo sbattitore Kenwood con il motore da 350 W e le 5 velocità

Se vuoi preparare impasti e miscele senza lasciare gli accessori sparsi, questo modello punta su un formato compatto e una custodia che raccoglie gli elementi inclusi. Ecco le caratteristiche che possono aiutare nell’uso quotidiano:

Custodia integrata tutto in uno : ripone fruste, ganci, avvolgicavo e cucchiaio dosatore insieme, così gli accessori restano raccolti quando non usi lo sbattitore.

: ripone fruste, ganci, avvolgicavo e cucchiaio dosatore insieme, così gli accessori restano raccolti quando non usi lo sbattitore. Motore da 350 W : la potenza indicata è abbinata a un corpo compatto, per affrontare le normali operazioni di miscelazione e impasto con un apparecchio facile da riporre.

: la potenza indicata è abbinata a un corpo compatto, per affrontare le normali operazioni di miscelazione e impasto con un apparecchio facile da riporre. 5 velocità e avvio lento : puoi scegliere tra impostazioni diverse e iniziare gradualmente, mantenendo il controllo del mix durante la lavorazione.

: puoi scegliere tra impostazioni diverse e iniziare gradualmente, mantenendo il controllo del mix durante la lavorazione. Fruste e ganci in acciaio inox : gli accessori inclusi permettono di lavorare sia miscele sia impasti con gli utensili dedicati.

: gli accessori inclusi permettono di lavorare sia miscele sia impasti con gli utensili dedicati. Funzione Sure Eject : il sistema è pensato per favorire un rilascio sicuro e controllato delle fruste, anche in caso di espulsione accidentale.

: il sistema è pensato per favorire un rilascio sicuro e controllato delle fruste, anche in caso di espulsione accidentale. Oltre il 30% di plastica riciclata: una scelta costruttiva che riduce l’impiego di plastica nuova mantenendo la qualità durevole dichiarata dal produttore.

Kenwood QuickMix Go 29,99 € -50% 59,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 50% sul Kenwood QuickMix Go.

FAQ Quante velocità ha il Kenwood QuickMix Go? Ha 5 impostazioni di velocità e una funzione di avvio lento. Quali accessori sono inclusi con il Kenwood QuickMix Go? La dotazione comprende fruste e ganci per impastare in acciaio inox; la custodia può contenere anche l’avvolgicavo e un cucchiaio dosatore. Che potenza ha lo sbattitore Kenwood QuickMix Go? Il motore ha una potenza di 350 W. Il Kenwood QuickMix Go usa plastica riciclata? Sì, il prodotto è realizzato con oltre il 30% di plastica riciclata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.