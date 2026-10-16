Kenwood QuickMix Go, lo sbattitore lowcost oggi a metà prezzo
Lo sbattitore compatto Kenwood QuickMix Go con 5 velocità e diversi accessori accessori in acciaio inox è scontato del 50%.
Lo sbattitore Kenwood QuickMix Go è una delle migliori offerte del giorno per gli appassionati di cucina. Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% e include una custodia pensata per raccogliere gli elementi utili.
Questo sbattitore elettrico da 350 W riunisce in un formato compatto fruste e ganci per impastare in acciaio inox. La custodia integrata permette di riporre anche l’avvolgicavo e un cucchiaio dosatore, mentre le 5 velocità e l’avvio lento aiutano a gestire la lavorazione. Il motore è descritto come potente e silenzioso; la funzione Sure Eject è progettata per rendere più sicuro il rilascio delle fruste. La struttura utilizza inoltre oltre il 30% di plastica riciclata.
Kenwood QuickMix Go in offerta: sconto del 50% e risparmio di 29,99 euro
Il prezzo indicato è di 29,99 euro, con una riduzione del 50% e un risparmio calcolato di 29,99 euro rispetto al prezzo precedente. Puoi portarti a casa il Kenwood QuickMix Go a 29,99 euro. Le informazioni disponibili non specificano la scadenza della promozione, eventuali rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Lo sbattitore Kenwood con il motore da 350 W e le 5 velocità
Se vuoi preparare impasti e miscele senza lasciare gli accessori sparsi, questo modello punta su un formato compatto e una custodia che raccoglie gli elementi inclusi. Ecco le caratteristiche che possono aiutare nell’uso quotidiano:
- Custodia integrata tutto in uno: ripone fruste, ganci, avvolgicavo e cucchiaio dosatore insieme, così gli accessori restano raccolti quando non usi lo sbattitore.
- Motore da 350 W: la potenza indicata è abbinata a un corpo compatto, per affrontare le normali operazioni di miscelazione e impasto con un apparecchio facile da riporre.
- 5 velocità e avvio lento: puoi scegliere tra impostazioni diverse e iniziare gradualmente, mantenendo il controllo del mix durante la lavorazione.
- Fruste e ganci in acciaio inox: gli accessori inclusi permettono di lavorare sia miscele sia impasti con gli utensili dedicati.
- Funzione Sure Eject: il sistema è pensato per favorire un rilascio sicuro e controllato delle fruste, anche in caso di espulsione accidentale.
- Oltre il 30% di plastica riciclata: una scelta costruttiva che riduce l’impiego di plastica nuova mantenendo la qualità durevole dichiarata dal produttore.
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FAQ
Ha 5 impostazioni di velocità e una funzione di avvio lento.
La dotazione comprende fruste e ganci per impastare in acciaio inox; la custodia può contenere anche l’avvolgicavo e un cucchiaio dosatore.
Il motore ha una potenza di 350 W.
Sì, il prodotto è realizzato con oltre il 30% di plastica riciclata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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