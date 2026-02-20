Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

ChatGPT, Gemini, Perplexity e I chatbot più famosi già sanno chi vincerà Sanremo 2026? La spiegazione di come avviene la selezione e i nomi dei favoriti

Mentre il pubblico si prepara alla settimana più seguita della musica italiana, una domanda domina le ricerche online: chi sarà il vincitore di Sanremo 2026? Questa volta, oltre ai tradizionali pronostici, alle quote dei bookmaker e al FantaSanremo, a dire la sua c’è anche l’intelligenza artificiale. I principali assistenti generativi convergono su uno scenario preciso: una corsa ristretta a pochi nomi (spoiler: Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga), con leggere differenze di prospettiva.

I nomi in pole position secondo l’IA

Quando si parla del vincitore di Sanremo 2026, gli algoritmi non sembrano avere troppi dubbi: la sfida si gioca soprattutto tra Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga, con Fedez e Marco Masini stabilmente nelle prime posizioni. Insomma, chi giocherà a FantaSanremo dovrebbe prendere nota.

ChatGPT individua in Tommaso Paradiso il candidato con le probabilità più alte di vittoria. Le motivazioni non si limitano alla popolarità.

L’analisi tiene conto dell’allineamento con il pubblico generalista, del potenziale radiofonico del brano e della capacità dell’artista di intercettare più generazioni. In altre parole, non solo streaming e social, ma anche televoto e gradimento televisivo.

Gemini, l’assistente sviluppato da Google, propone una lettura leggermente diversa e punta su Ditonellapiaga.

L’argomento centrale riguarda il favore della critica nei preascolti stampa e una tendenza del Festival a premiare, dopo edizioni dominate da ballad intense, brani più ritmati e contemporanei.

La cantante romana viene descritta come perfettamente inserita nell’attuale stagione del pop femminile italiano.

Perplexity, altro assistente interrogato, oscilla tra i due principali candidati già citati. Da un lato riconosce a Ditonellapiaga il punteggio medio più alto nei preascolti. Dall’altro attribuisce a Paradiso una solidità trasversale nelle diverse giurie, dalla radio alla sala stampa, fino al televoto.

La sua analisi mette in luce un elemento spesso sottovalutato: in un contesto competitivo e frammentato, non essere polarizzante può diventare un vantaggio decisivo.

I pronostici di Sanremo 2026

I pronostici per Sanremo 2026 elaborati dall’intelligenza artificiale non nascono dal nulla. I sistemi generativi lavorano aggregando informazioni disponibili online: pagelle della stampa, andamento delle quote, sentiment sui social e storico delle dinamiche di voto.

Anche i bookmaker, mostrano una certa coerenza con queste valutazioni, pur con variazioni nelle quote. Segno che il dibattito non è confinato al mondo tech, ma attraversa media tradizionali e piattaforme di scommesse.

Quanto sono affidabili le previsioni dell’IA

Parlare di intelligenza artificiale in relazione a Sanremo significa interrogarsi sul metodo. Le IA generative non ascoltano davvero le canzoni né assistono alle prove all’Ariston. Elaborano dati testuali già pubblicati, costruendo una previsione probabilistica basata su schemi ricorrenti.

Nel caso del Festival, entrano in gioco variabili difficili da quantificare: la resa live, l’ordine di esibizione, l’effetto sorpresa, eventuali polemiche. Gli stessi assistenti, nelle risposte riportate, riconoscono l’alto grado di incertezza di questa edizione, definita tra le più imprevedibili degli ultimi anni.

Ciò che emerge, più che un verdetto definitivo, è una fotografia dello stato attuale del consenso. L’intelligenza artificiale cattura il clima mediatico e lo traduce in percentuali implicite.

Il fattore umano resta decisivo

Il Festival di Sanremo vuol essere un laboratorio culturale, prima ancora che una competizione musicale. Settant’anni di storia insegnano che le previsioni, anche le più sofisticate, possono essere ribaltate in pochi minuti. Una performance particolarmente riuscita o un passaggio televisivo memorabile possono spostare equilibri che sembravano consolidati.

L’intelligenza artificiale offre una chiave di lettura interessante e coerente con i dati disponibili. Ma il palco dell’Ariston, come sempre, avrà l’ultima parola. E forse è proprio questo margine di imprevedibilità a rendere ancora così affascinante la fatidica domanda che domina le ricerche.