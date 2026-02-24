Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Prende il via il Festival di Sanremo 2026: ecco tutto quello che c'è da sapere sul televoto e, in particolare, come si fa a votare e quanto costa ogni voto

Tra poche ore prenderà il via il Festival di Sanremo 2026, con l’edizione numero 76 che monopolizzerà l’attenzione dei media nel corso dei prossimi giorni, fino alla finale, in programma sabato 28 febbraio.

Come ogni anno, ormai da diverse edizioni, gli spettatori avranno un peso importante nella scelta del vincitore grazie al televoto. Chi segue il Festival, infatti, potrà partecipare alle votazioni sia chiamando da rete fissa sia inviando un messaggio SMS.

Andiamo, quindi, a riepilogare come si vota per il Festival di Sanremo 2026 e quanto costa partecipare al televoto e supportare il proprio cantante preferito nel corso delle varie sessioni.

Come si vota per Sanremo 2026

Per esprimere la propria preferenza con il televoto e supportare uno dei cantanti impegnati al Festival di Sanremo ci sono due modi. In entrambi i casi è necessario conoscere il codice a due cifre dell’artista da votare. Queste informazioni possono essere recuperate anche chiedendo ad Alexa che propone diverse funzioni dedicate a Sanremo.

Il primo modo per votare è da rete fissa, chiamando al numero 894.001 e seguendo le istruzioni della voce guida. Il costo per ogni voto è di 0,51 euro (IVA inclusa). Il servizio è disponibile con tutti i principali operatori. Non è possibile votare da telefoni pubblici o dall’estero.

C’è poi la possibilità di votare tramite SMS, inviando un messaggio di testo al numero 475.475.1. Nel testo del messaggio andrà inserito esclusivamente il codice a due cifre del cantante da supportare.

Anche in questo caso è possibile votare inviando un messaggio da una SIM di un operatore italiano (anche se al momento ci si trova all’estero). Il costo è di 0,5 euro (IVA inclusa) per messaggio inviato.

Chiamate e messaggi che non portano a voti validi, per qualsiasi motivo, non porteranno ad alcun addebito. Per ogni utenza c’è la possibilità di esprimere fino a 3 voti per ciascuna sessione.

Per i più curiosi, inoltre, segnaliamo che l’intelligenza artificiale ha già espresso le sue previsioni sul vincitore di Sanremo 2026. In aggiunta c’è anche la possibilità di partecipare al Fantasanremo, un gioco sempre più diffuso e coinvolgente.

Le sessioni di voto

Sono previste quattro sessioni di voto. La prima è in programma mercoledì 25 febbraio e sarà dedicata al voto per i 15 artisti che si esibiranno nel corso della seconda serata. La seconda, invece, è fissata per giovedì 26 febbraio e riguarderà i 15 artisti che si esibiranno nel corso della terza serata del Festival.

Venerdì 27 febbraio ci sarà la votazione per la serata di cover/duetti, con la possibilità di votare tutti gli artisti. Durante la finale di sabato 28 febbraio, invece, si svolgeranno due sessioni. La prima è dedicata a tutti i cantanti in gara e la seconda, invece, è riservata ai primi 5 che andranno poi a contendersi la vittoria finale.

A determinare il vincitore non sarà il solo televoto ma entreranno in gioco anche altre due giurie (sala stampa tv e web e la giuria delle radio) che saranno le uniche a votare nella prima serata. La combinazione di tutti i voti decreterà il vincitore del Festival.