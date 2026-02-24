Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Sanremo 2026 è ancor più coinvolgente con Alexa: l'assistente vocale di Amazon introduce nuovi comandi speciali e contenuti esclusivi.

ANSA

Perché Sanremo è Sanremo, e anche Alexa lo sa bene. L’assistente vocale virtuale intelligente basato su cloud e sviluppato da Amazon sbarca nella città dei fiori nella settimana dedicata al festival della canzone italiana, con qualche novità interessante per gli utenti. Se non volete essere “solo" spettatori, potete godere di alcune funzionalità speciali di Alexa dedicate proprio a Sanremo: comandi vocali dedicati, contenuti ironici e presenze inaspettate, come quella dei Jalisse, gli “eterni esclusi".

Sanremo 2026 diventa interattivo con Alexa

Non tutti hanno la fortuna di poter assistere dal vivo alla kermesse canora più importante del Paese. Per molti italiani seguire il Festival di Sanremo è una tradizione: c’è chi organizza veri e propri gruppi di ascolto in casa, chi studia i testi giorni prima del suo inizio e chi – non dimentichiamolo – si diverte a cimentarsi nel Fantasanremo, schierando le proprie squadre.

Adesso possiamo fare qualcosa in più, grazie all’assistente vocale di Amazon. Alexa ormai fa parte di molte “famiglie", presente nelle nostre case e utilizzato nei più svariati modi (ricordarci i nostri impegni, tanto per dirne uno), ma dal 20 al 28 febbraio diventa la compagnia virtuale ideale per chi vuole divertirsi seguendo il Festival.

Una delle funzioni più interessanti, disponibile a partire dal 24 febbraio (prima serata di Sanremo), è quella relativa alle pagelle. Come già accaduto nelle edizioni precedenti, anche quest’anno gli utenti possono interagire direttamente con il dispositivo, commentando a caldo l’evento. “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo", “Alexa, dimmi il voto di [nome artista]" e ancora “Alexa, che voto hai dato a [nome artista]?", sono solo alcuni dei comandi speciali introdotti per l’occasione da Amazon. Oltre alle pagelle e ai voti aggiornati in tempo reale, gli utenti possono chiedere pronostici sul vincitore del Festival, impostando anche un promemoria per la serata più attesa, la finale di sabato 28 febbraio.

I Jalisse tornano a Sanremo grazie ad Alexa

Pagelle e pronostici a parte, una delle vere novità di questa edizione del Festival è il ritorno degli “eterni esclusi". No, i Jalisse non saliranno sul palco del Teatro Ariston, come auspicano da ben 29 anni, ma sono gli ospiti speciali di Alexa nel corso di questa settimana.

Con l’ironia che li contraddistingue, Alessandra Drusian e Fabio Ricci diventano parte integrante del “pacchetto speciale" di Alexa, con comandi mirati a cui risponderanno personalmente. Chiedendo “Alexa, i Jalisse partecipano a Sanremo?", si avvia un’intervista esclusiva rilasciata dal duo, che commenta in modo irriverente l’ennesima esclusione dalla gara. Gli spettatori possono “conversare" e giocare con i Jalisse, insomma.

“L’ironia è la base della nostra filosofia di vita. Facciamo musica, però affrontiamo tutte le cose che capitano, soprattutto le negative, trasformandole in qualcosa che ci faccia stare bene. Con Alexa ci divertiamo“, hanno commentato in un’intervista a SestaRete. Intervista in cui hanno spoilerato un altro comando interessante: dicendo al dispositivo “Alexa, mi mancano i Jalisse", loro rispondono taglienti “Buongiorno un cavolo! Sono 29 anni che ci proviamo!", avviando una conversazione con l’assistente vocale in cui raccontano le esclusioni da Sanremo e la celeberrima vittoria del 1997 con Fiumi di parole.