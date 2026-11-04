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In un fossile brasiliano di Aratasaurus museunacionali, risalente a 115 milioni di anni fa, sono state identificate strutture riconducibili al sangue.

Analisi avanzate hanno rilevato globuli rossi mineralizzati e molecole del gruppo eme, conservati nelle ossa grazie a condizioni geologiche eccezionali.

La scoperta, pubblicata su PNAS, apre nuove prospettive per studiare biologia ed evoluzione dei dinosauri, ma non ha trovato DNA né tessuti integri.

Per la prima volta è stato identificato con certezza sangue di dinosauro in un fossile risalente a 115 milioni di anni fa grazie ad analisi di laboratorio avanzate.

La scoperta scientifica su di un fossile brasiliano

Una ricerca internazionale guidata da specialisti del Centro di geochimica organica e isotopica dell’Australia Occidentale presso l’Università Curtin ha analizzato con una nuova indagine di laboratorio un reperto archeologico storico, quello che hanno scoperto potrebbe ridefinire la paleontologia moderna.

Al centro di questo studio approfondito ci sono i resti fossilizzati degli arti posteriori di una specie nota come Aratasaurus museunacionali, un rettile teropode carnivoro bipede che popolava la Terra durante il Cretaceo inferiore.

Il reperto originale era stato estratto nelle regioni del Brasile nord-orientale quasi venti anni fa, ma soltanto le più recenti metodologie di indagine in laboratorio hanno permesso di esplorare la struttura microvascolare profonda contenuta nelle sue ossa.

All’interno dei canali vascolari di questo antico organismo, gli studiosi hanno osservato la presenza di strutture ellissoidali che richiamano la forma caratteristica dei globuli rossi mineralizzati.

L’aspetto straordinario risiede nel fatto che le cavità interne delle zampe si sono rivelate perfettamente sigillate e incontaminate rispetto all’ambiente esterno.

Mentre la superficie del reperto presentava colonizzazioni da parte di microbi, batteri e funghi, la rete vascolare interna custodiva le componenti originali al riparo da qualsiasi tipo di degrado biologico secondario.

Le analisi chimiche e la conservazione eccezionale

L’accertamento della natura biologica del reperto è stato reso possibile dall’applicazione di un approccio analitico integrato e ad altissima precisione.

Il team di ricercatori guidato dalla professoressa Kliti Grice ha combinato tecniche avanzate di imaging, spettroscopia Raman, microscopia elettronica a trasmissione e cromatografia liquida ad alte prestazioni.

Questa sequenza di test ha permesso di escludere categoricamente la presenza di biofilm microbici o artefatti di origine fungina, attestando che le formazioni individuate appartengono legittimamente alla fisiologia del rettile preistorico.

La vera prova decisiva è stata l’individuazione del gruppo eme, ovvero la complessa biomolecola organica responsabile del trasporto dell’ossigeno nei tessuti vascolari dei vertebrati.

Rilevare campioni del gruppo eme ancora riconoscibili dopo oltre cento milioni di anni rappresenta un traguardo senza precedenti per la biochimica e la scienza dei fossili.

L’eccellente stato di conservazione delle strutture è stato favorito dalla fossilizzazione all’interno di un minerale specifico, un ossido di manganese chiamato hausmannite, che ha agito come una vera e propria custodia protettiva.

La sopravvivenza di queste molecole organiche su archi temporali così estesi è legata in modo diretto alle dinamiche ambientali del luogo in cui l’animale è deceduto. Il corpo del teropode è stato sepolto in tempi estremamente rapidi all’interno di un sedimento caratterizzato da una drastica scarsità di ossigeno e da una specifica popolazione di microrganismi.

Tale combinazione di fattori geologici e microbici ha arrestato i normali processi di decomposizione, consentendo alle molecole del sangue di dinosauro di resistere attraverso le ere geologiche fino ai nostri giorni.

Cosa comporta questa scoperta per la ricerca moderna

I risultati del lavoro, pubblicati in dettaglio sulla rivista scientifica PNAS, aprono nuove prospettive per lo studio dell’evoluzione e della fisiologia dei vertebrati estinti.

Accedere a informazioni di livello molecolare permette agli esperti di indagare aspetti biologici e comportamentali che prima potevano essere unicamente ipotizzati sulla base della morfologia ossea.

Inoltre, lo studio fornisce indicazioni preziose sui meccanismi geochimici che governano la stabilità e il decadimento della materia organica durante le ere geologiche.

Nonostante l’eccezionalità del ritrovamento, gli scienziati ci tengono a precisare la reale portata dei dati per evitare facili fraintendimenti. Il materiale individuato consiste in biomolecole stabili e strutture mineralizzate, mentre non vi è alcuna presenza di tessuti molli integri o di sequenze di DNA utilizzabili per esperimenti di clonazione.