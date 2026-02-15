Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il 15 febbraio è il giorno diventato noto come San Faustino festa dei single: ecco cosa c’è all’origine di questa ricorrenza laica e la storia del santo

Ogni anno, il 15 febbraio, subito dopo la giornata dedicata agli innamorati, i riflettori si spostano su chi non è in coppia. È il giorno di San Faustino, diventato nel tempo il simbolico “protettore dei single”. Ma dietro questa tradizione non c’è una storia d’amore andata a male né un santo ribelle.

San Faustino e la festa dei single: una ricorrenza nata quasi per caso

La cosiddetta festa dei single di San Faustino non nasce da un episodio specifico legato al celibato o alla solitudine. La sua origine è molto più semplice e, proprio per questo, curiosa. Tutto comincia con una coincidenza: il 15 febbraio, data in cui la Chiesa ricorda San Faustino e San Giovita, cade immediatamente dopo San Valentino, la festa degli innamorati.

Questo “giorno dopo” ha favorito una rilettura popolare del calendario liturgico. Se il 14 febbraio celebra l’amore romantico, il 15 è diventato quasi per riflesso la giornata di chi non lo vive. È una dinamica culturale spontanea, non pianificata, che nel tempo ha trasformato una ricorrenza religiosa in una festa laica, ironica e sempre più condivisa.

Chi erano davvero Faustino e Giovita

Faustino e Giovita erano due giovani nobili bresciani vissuti nel II secolo dopo Cristo. Secondo la tradizione agiografica, intrapresero inizialmente la carriera militare, per poi convertirsi al cristianesimo. Durante le persecuzioni sotto l’imperatore Adriano, si rifiutarono di sacrificare agli dèi pagani e per questo furono condannati a morte.

Le fonti raccontano episodi miracolosi: le belve del circo che si accovacciano ai loro piedi, il fuoco che non li tocca, la folla che si converte assistendo al loro martirio. Dopo essere stati trasferiti a Roma e riportati a Brescia, furono infine decapitati proprio il 15 febbraio. La loro storia è narrata in un testo attribuito a un sacerdote milanese, databile tra l’VIII e l’XI secolo, ed è alla base del culto sviluppatosi nei secoli successivi.

Perché San Faustino è la festa dei single

La domanda che molti si pongono è: perché San Faustino è la festa dei single, se non esiste alcun legame diretto tra il santo e chi non ha un partner? Le spiegazioni più diffuse sono tre, tutte di natura simbolica.

La prima, e la più convincente, è quella precedentemente menzionata e riguarda semplicemente la posizione sul calendario. Essere il “giorno dopo” San Valentino ha creato uno spazio narrativo perfetto per una ricorrenza speculare.

La seconda si basa sull’etimologia del nome Faustino, che deriva dal latino “faustus”, cioè propizio o fortunato. Un richiamo che si presta bene a chi spera in un nuovo amore.

La terza versione, più leggendaria, racconta che il santo aiutasse le fanciulle a trovare marito, ma non esistono fonti storiche che lo confermino.

L’origine della festa dei single per San Faustino: questione di… assonanza

Un dettaglio curioso ha ulteriormente contribuito a rendere Faustino più “memorabile” del fratello Giovita: il suono del nome. Faustino fa rima con Valentino, e questa assonanza ha giocato un ruolo non secondario nella diffusione della leggenda. Nel tempo, il santo bresciano è diventato l’unico a essere ricordato per questa ricorrenza, nonostante condivida la data e la storia con Giovita.

L’origine della festa dei single per San Faustino, quindi, è il risultato di una costruzione culturale moderna, nata dall’incontro tra tradizione religiosa e immaginario contemporaneo. Non c’è un decreto, né un evento fondante: c’è una reinterpretazione collettiva che ha trovato terreno fertile soprattutto negli ultimi decenni.

Da patroni di Brescia a icona di una giornata “alternativa”

Faustino e Giovita sono patroni di Brescia dal 1438, quando – secondo la tradizione -, apparvero sulle mura della città assediata per respingere i nemici. La loro figura è profondamente legata alla storia locale, ma la fama nazionale di San Faustino è arrivata solo grazie a questa curiosa rilettura laica.

Il 15 febbraio oggi è spesso celebrato con iniziative, eventi e contenuti social dedicati a chi è single. Una festa nata per gioco, che racconta molto di come le tradizioni possano cambiare significato, adattandosi ai tempi e alle persone che le vivono.