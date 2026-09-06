Samsung, smart TV a prezzo piccolissimo: offerta del giorno

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Sconto mai visto per l'apparecchio del produttore sudcoreano. Caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, garantisce un'esperienza visiva e sonora immersiva e coinvolgente.

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Il giusto compromesso tra prezzo e qualità audio e video. Scegliendo uno smart TV Samsung Crystal UHD Serie U8090 si avrà la certezza di poter godere della proverbiale qualità dell’immagine garantita dagli apparecchi del produttore sudcoreano senza esser costretti a spendere un capitale. Il design Metal Stream, senza cornice su tre lati, le regala un aspetto elegante e moderno, mentre il processore Crystal 4K trasforma automaticamente ogni contenuto in un’immagine dettagliata e nitida. Oggi, poi, la trovi a un prezzo particolarmente conveniente, con uno sconto che riduce sensibilmente il prezzo di listino. E volendo hai la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Samsung Crystal UHD Smart TV Serie U8090 43 pollici 319,00 € -26% 429,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

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Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano. Come abbiamo detto inizialmente, oltre a un prezzo in offerta decisamente più basso rispetto al listino è possibile scegliere anche di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero), per un offerta che ha dell’incredibile.

Lo smart TV Samsung Crystal UHD Serie U8090 da 43 pollici è scontato del 26% e lo paghi solamente 319,00 euro (oltre 100 euro in meno rispetto al prezzo del listino). Gli iscritti a Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono poi optare per il pagamento in 5 rate a tasso 0. In questo modo, lo smart TV in offerta su Amazon costa solamente 63,80 euro al mese per cinque mesi.

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Samsung Crystal UHD Serie U8090 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV Samsung Crystal UHD Serie U8090 rappresenta il punto d’incontro ideale tra prestazioni visive di alto livello e design raffinato. Il cuore pulsante del televisore è il potente Processore Crystal 4K, progettato per ottimizzare ogni singolo fotogramma in tempo reale e riprodurre una gamma cromatica incredibilmente ricca grazie alla tecnologia PurColor.

Il supporto HDR ottimizza automaticamente le scene più scure e quelle più luminose, portando alla luce dettagli che andrebbero altrimenti persi, mentre il Contrast Enhancer lavora su profondità e colore per un’immagine più equilibrata in ogni condizione di visione. Per chi ama giocare, la tecnologia Motion Xcelerator riduce sfocature e artefatti nelle scene più dinamiche, garantendo una fluidità sorprendente per questa fascia di prezzo.

Sul fronte audio, l’apparecchio è arricchito da tecnologie proprietarie come OTS Lite (Object Tracking Sound), che segue il movimento dell’azione a schermo per un effetto sonoro tridimensionale, e Q-Symphony, che consente agli altoparlanti della TV di funzionare in perfetta sinergia con una soundbar Samsung compatibile. Il design AirSlim dona alla TV un profilo estremamente sottile ed elegante, ideale da installare a parete o da collocare su qualsiasi mobile con il minimo ingombro.

Il sistema operativo Tizen Smart TV offre un’interfaccia fluida e intuitiva, fornendo accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e YouTube. Inoltre, grazie all’integrazione di Samsung Gaming Hub, è possibile giocare ai migliori titoli console direttamente in cloud senza bisogno di una console fisica, semplicemente collegando un controller wireless.