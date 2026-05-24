Samsung, errore di prezzo per lo smart TV top: sconto esagerato

Caratterizzato da una risoluzione elevatissima e una qualità d'immagine di livello cinematografico, lo smart TV del produttore sudcoreano è al minimo storico su Amazon.

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Sarà amore a prima vista. Già la prima volta che lo accenderai, infatti, non potrai fare a meno di notare come lo smart TV Samsung Neo QLED 8K Mini LED da 65 pollici sia in grado di regalarti un’esperienza visiva di livello cinematografico direttamente nel salotto di casa. Grazie a un processore a intelligenza artificiale, un pannello QLED da oltre 1 miliardo di sfumature di colori e un sistema audio con suono 3D, l’apparecchio del produttore sudcoreano ti catapulterà sempre al centro dell’azione. E grazie all‘offerta che trovi oggi su Amazon, lo puoi acquistare a un prezzo mai così basso e pagarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Samsung TV NEO QLED 8K Mini LED 65 pollici

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Prezzo a picco per lo smart TV top di Samsung: offerta e quanto costa

Il Samsung TV Neo QLED 8K Mini LED da 65 pollici è "vittima" di un probabile errore di prezzo. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto esagerato del 65% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi ti costa 1.199 euro anziché 3.419 euro come da listino: un risparmi di quasi 2.300 euro su uno degli smart TV più avanzati che puoi trovare sul mercato.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità, ti costa meno di 100 euro al mese per 12 mesi.

Samsung TV NEO QLED 8K Mini LED 65 pollici

Samsung TV NEO QLED 8K Mini LED scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon ridefinisce l’esperienza visiva domestica grazie al suo imponente pannello Neo QLED da 65 pollici caratterizzato dalla straordinaria risoluzione nativa 8K. Uno schermo capace di offrire immagini con una densità di dettagli quattro volte superiore rispetto ai tradizionali schermi Ultra HD.

Il cuore pulsante del Samsung TV Neo QLED 8K Mini LED è il processore NQ8 AI Gen2, un chip avanzato che sfrutta le reti neurali e l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale ogni singolo fotogramma. Avrai così la certezza di godere sempre della miglior esperienza visiva possibile, indipendentemente dal programma che stai guardando.

La potenza di calcolo del processore viene utilizzata anche per alimentare la tecnologia 8K AI Upscaling Pro, grazie alla quale lo smart TV del produttore sudcoreano è in grado di migliorare i contenuti a risoluzione più bassa, rendendoli nitidi e incredibilmente definiti. La qualità dell’immagine è inoltre esaltata dalla tecnologia Quantum Matrix Pro, che gestisce una fitta retroilluminazione a Mini LED grandi come granelli di sabbia. Questo controllo millimetrico garantisce contrasti eccezionali, neri profondi e una luminosità di picco sbalorditiva, amplificata dal supporto al formato Neo Quantum HDR 8K+ per una resa cromatica realistica e dinamica.

Anche il comparto sonoro è di livello cinematografico, basato su un sistema a 4.2.2 canali da 70W totali compatibile con Dolby Atmos. Le tecnologie proprietarie Object Tracking Sound Plus e Adaptive Sound Pro permettono al suono di seguire con precisione gli oggetti in movimento sullo schermo, adattandosi all’acustica specifica della stanza. In questo modo, sarai catapultato sempre al centro dell’azione e vivrai ogni scena come se fossi tu il protagonista.

Gestito dal sistema operativo Tizen, il televisore include un completo Gaming Hub con refresh rate fino a 165Hz in 4K, garantendo sessioni di gioco fluide e reattive. L’accesso alle app è ottimizzato e intuitivo, permettendoti di navigare facilmente tra le centinaia di migliaia di contenuti multimediali a disposizione.

Samsung TV NEO QLED 8K Mini LED 65 pollici