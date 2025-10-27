Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF è in offerta su Amazon con il 50% di sconto: si tratta di una promo davvero imperdibile e da cogliere al volo

In sintesi

Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF Serie QS in offerta su Amazon con il 50% di sconto, disponibile a soli 349 euro, venduta e spedita direttamente da Amazon anche con pagamento in 5 rate mensili.

Audio 5.1.3 canali con Dolby Atmos wireless, DTS Virtual:X, Q-Symphony e SpaceFit Sound Pro, per un suono potente e ottimizzato, ideale per film, musica e gaming con Smart TV Samsung.

Tra le offerte in corso su Amazon c’è oggi l’occasione giusta per poter acquistare una nuova soundbar di alta qualità e con un prezzo accessibile. Sfruttando la promo disponibile in queste ore, infatti, è possibile accedere a uno sconto del 50% sulla Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF Serie QS.

Il modello in questione è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Grazie alla promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la soundbar della casa coreana con un prezzo scontato del 50%. In questo modo, l’acquisto può essere completato con una spesa di appena 349 euro.

Il modello, acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon selezionati, riguarda la versione venduta direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi completare l’acquisto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

SAMSUNG Soundbar HW-QS750F/ZF Serie QS, 10 Speaker, Wireless, Convertible, Dolby 5.1ch, Audio a 5.1.3 Canali, DTS Virtual:X, Surround Sound Expansion, Q-Simphony,Titan Black, 2025

Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF, la scheda tecnica

La soundbar di Samsung disponibile in offerta oggi è dotata di un audio a 5.1.3 canali (5 altoparlanti anteriori, 1 subwoofer e 2 canali up-firing con subwoofer separato) per poter garantire un’esperienza d’ascolto ottimale. Il modello può essere connesso alla Smart TV in modalità wireless, garantendo sempre un audio di alta qualità per un’esperienza di utilizzo al top.

Da segnalare anche il supporto Dolby Atmos wireless sui TV Samsung e DTS Virtual:X. Per la massima armonia tra soundbar e TV è possibile sfruttare la funzione Q-Symphony. A completare la scheda tecnica troviamo anche il supporto SpaceFit Sound Pro, per ottimizzare i bassi in base allo spazio, e Game Mode Pro, per sfruttare gli effetti sonori 3D durante il gaming. C’è anche il supporto HDMI eARC.

Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Samsung Soundbar HW-QS750F/ZF Serie QS con un prezzo scontato del 50%. Il modello è venduto e spedito da Amazon e viene ora proposto con un prezzo ridotto fino a 349 euro. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter effettuare l’acquisto di un modello di qualità ma con un prezzo accessibile e scontato. L’offerta è valida solo per un breve periodo. Per sfruttare lo sconto basta premere sul box qui di sotto.

