Samsung, soundbar top a prezzo mini: è l'affare del giorno

Prezzo mai così basso per la soundbar Samsung smart e versatile. Sfrutta tecnologie avanzate per adattare l'audio al programma che si sta guardando e alla stanza in cui si trova.

Samsung

Preparati a trovarti catapultato al centro dell’azione qualunque programma tu stia guardando dal TV di casa. Grazie alle tecnologie di ultima generazione, la soundbar Samsung B450F è in grado di regalare un’esperienza di ascolto immersiva, adattando il suono all’ambiente in cui si trova.

Potrai così godere di dialoghi cristallini se guardi un film, o di un audio fedele e potente se ascolti la tua musica preferita. Insomma, la soundbar del produttore sudcoreano è ideale per accontentare anche i gusti degli ascoltatori più raffinati ed esigenti.

Oggi, poi, la puoi acquistare a un prezzo mai visto grazie alla promozione garantita da Amazon. Lo sconto che trovi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza fa crollare il prezzo a picco: la paghi pochissimo e fai un affare.

Samsung Soundbar HW-B46CF

Samsung, la soundbar top costa pochissimo: sconto e prezzo finale

La promo che trovi oggi su Amazon per la soundbar Samsung è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Il prezzo crolla infatti al prezzo più basso del web: non lo troverai più conveniente su nessun altro sito.

La soundbar Samsung B450F è disponibile con uno sconto del 44% e la paghi 129,00 euro anziché 228,99 euro come da listino. I conti sono semplici: comprandola adesso ti costa 100 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Samsung Soundbar HW-B46CF

Samsung Soundbar HW-B46CF scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La soundbar Samsung B450F offre, con il suo sistema audio a 2.1 canali e subwoofer wireless, un’esperienza di ascolto avvolgente e immersiva. Progettata per trasformare l’intrattenimento domestico in un’esperienza cinematografica, sfrutta le tecnologie più avanzate per restituirti un’audio tridimensionale indipendentemente dal programma che stai guardando.

La tecnologia Dolby Audio e DTS Virtual:X permette di creare un suono surround 3D avvolgente, simulando una dimensione verticale che riempie la stanza. Per chi desidera ulteriore intensità, la modalità Bass Boost amplifica le basse frequenze con un semplice tocco, rendendo colonne sonore e brani musicali ancora più vibranti e coinvolgenti per l’ascoltatore.

Le funzionalità intelligenti come l’Adaptive Sound Lite analizzano automaticamente ogni scena per ottimizzare l’audio, garantendo voci chiare nei dialoghi e suoni nitidi durante le sequenze d’azione. Sono presenti anche modalità specifiche come la Voice Enhance, per migliorare la comprensione delle parole, e la Modalità Notturna, ideale per ridurre l’intensità dei bassi senza perdere i dettagli.

Infine, la connettività è semplificata grazie al Bluetooth, che permette di collegare la soundbar al televisore o allo smartphone senza fili. In questo modo potrai sistemare il subwoofer dove vorrai, senza essere limitato dalla lunghezza di qualunque cavo. Il sistema, comunque, è dotato anche di porta HDMI ARC e Optical In per una qualità digitale superiore. Grazie alla compatibilità One Remote, è possibile gestire volume ed effetti sonori utilizzando un unico telecomando Samsung, semplificando l’uso quotidiano.

Samsung Soundbar HW-B46CF