Sono questi gli smart TV Samsung da comprare subito: sconto esagerato

Amazon

Poter ammirare i propri programmi preferiti – che si tratta di serie TV, film oppure eventi sportivi – senza dover perder tempo dietro a impostazioni e configurazioni varie. Grazie al loro potente processore e alle tecnologie proprietarie, gli smart TV Samsung Serie U8090 ti garantiranno sempre la miglio esperienza visiva (e di ascolto).

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La qualità delle immagini ti sorprenderà sin dalla prima volta che accenderai l’apparecchio: sarà amore a prima vista. Gli smart TV del colosso sudcoreano garantiscono colori vividi e realistici, per immagini che sembrano uscire dallo schermo.

Comprarla oggi, poi, ti garantisce due vantaggi tutt’altro che da sottovalutare. Grazie allo sconto di Amazon trovi diversi modelli della Serie U8090 trovi al prezzo più basso del web: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare. A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza nessuna spesa aggiuntiva.

Samsung Samrt TV Serie U8090, 43 pollici

Samsung Samrt TV Serie U8090, 50 pollici

Samsung Samrt TV Serie U8090, 65 pollici

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprando oggi gli smart TV Samsung della Serie U8090 farai sicuramente un affare. Diversi modelli sono infatti disponibili al loro prezzo più basso di sempre, permettendoti di risparmiare ben più di 100 euro.

Il modello da 43 pollici è scontato del 23% e lo paghi 329,00 euro anziché 429,00 euro (-100 euro rispetto al listino).

Il modello da 50 pollici è scontato del 29% e lo paghi 341,99 euro anziché 479,00 euro (risparmi di quasi 140 euro)

Il modello da 65 pollici lo trovi a con uno sconto del 20% a 598,90 euro anziché 749,00 euro (il risparmio in questo caso è di 150 euro)

E con la promozione "Paga a rate a tasso zero con Cofidis" potrai acquistare lo smart TV che più si adatta alle tue necessità a rate senza costi aggiuntivi. Tutto quello che dovrai fare sarà scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e, nei passaggi successivi, potrai scegliere il numero di rate mensili con le quali dilazionare il pagamento. Una procedura semplice e veloce che renderà gli smart TV Samsung ancora più convenienti.

Samsung Samrt TV Serie U8090, 43 pollici

Samsung Samrt TV Serie U8090, 50 pollici

Samsung Samrt TV Serie U8090, 65 pollici

Samsung Smart TV Serie U8090 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettati per offrire un’esperienza visiva straordinaria, gli smart TV Samsung Serie U8090 hanno nel potente Processore Crystal 4K il loro cuore pulsante.

Il processore sfrutta infatti avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare qualsiasi contenuto e garantirti un’esperienza visiva di altissimo livello. La tecnologia PurColor assicura una resa cromatica precisa con una vasta gamma di colori realistici, mentre la qualità di immagine HDR esalta le scene scure e luminose per seguire l’azione fin nei minimi dettagli. Inoltre, il Contrast Enhancer ottimizza profondità e colore, e il design elegante e raffinato, senza cornice su tre lati, massimizza l’immersione visiva.

L’esperienza visiva è accompagnata da un comparto audio all’avanguardia. La funzione OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) offre un audio surround 3D che si sincronizza perfettamente con l’azione sullo schermo. Il suono viene inoltre calibrato in base ai contenuti grazie all’Adaptive Sound. Per i gamer, il Motion Xcelerator garantisce immagini fluide per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Gli smart TV Samsung in offerta su Amazon fungono poi da vero e proprio centro di intrattenimento domestico. Lo Smart Hub riunisce in un unico e comodo posto film, giochi e programmi preferiti. Il Gaming Hub dedicato consente di accedere istantaneamente alle migliori piattaforme di gaming in streaming, senza bisogno di console aggiuntive. Infine, grazie all’integrazione con SmartThings, il televisore si trasforma in un centro di controllo che permette di gestire e monitorare tutti i dispositivi smart compatibili presenti in casa.

Samsung Samrt TV Serie U8090, 43 pollici

Samsung Samrt TV Serie U8090, 50 pollici

Samsung Samrt TV Serie U8090, 65 pollici