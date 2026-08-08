Samsung, smart TV top a prezzo mai così basso: offerta del giorno

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Nella gamma 2026 di Samsung, lo smart TV Serie M80H rappresenta uno dei modelli più completi della fascia Mini LED: un TV pensato per chi guarda sport, gioca in console o su PC e vuole immagini luminose anche in un salotto pieno di luce naturale. Il pannello Mini LED con Motion Xcelerator 144Hz e le funzioni basate su Vision AI permettono all’apparecchio di rendere al meglio sia nella visione di serie TV, film e programmi TV, sia quando è collegato a una console.

Con l’0fferta che trovi oggi su Amazon, poi, hai la possibilità di fare un vero affare: lo sconto esagerato del colosso del commercio fa crollare il prezzo quasi fino a metà listino e ti permette di fare un vero affare.

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Samsung, offerta da non perdere sullo smart TV top: sconto e prezzo finale

Uno sconto da capogiro, quello disponibile oggi su Amazon per lo smart TV del produttore sudcoreano. Lo smart TV Samsung Serie M80H da 55 pollici è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 39%: comprandola adesso la paghi 424 euro anziché 699 euro. I conti si fanno piuttosto facilemnte: oggi risparmi ben 275 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

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Samsung smart TV Serie M80H scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello Mini LED con retroilluminazione diretta e la tecnologia Supreme Mini LED Dimming fanno sì che lo smart TV Samsung Serie M80H abbia un controllo della luminosità molto più preciso rispetto a un LED tradizionale, con neri profondi e picchi di luminosità elevati anche in ambienti particolarmente luminosi. Il Real Depth Enhancer aggiunge maggiore tridimensionalità alle immagini, mentre il supporto HDR10+ ottimizza automaticamente contrasto e dettaglio scena per scena. Da non sottovalutare, poi, l’azione del processore a intelligenza artificiale NQ4 Gen2, capae di gestire l’upscaling delle immagini e l’ottimizzazione delle impostazioni audio e video in tempo reale.

Per gli appassionati di gaming, il refresh rate Motion Xcelerator 144Hz garantisce fluidità reale con console e PC compatibili, con supporto fino a 4K a 144Hz e 2K a 240Hz grazie alla tecnologia VRR, che riduce sensibilmente tearing e input lag durante le sessioni più intense. Un valore che si nota concretamente, non solo sulla carta. La funzione AI Football Mode ottimizza in automatico immagine e audio durante le partite, seguendo l’azione sul campo per un’esperienza sportiva più coinvolgente.

Sul fronte del controllo, il Voice Control con AI (VAC) e l’assistente Alexa integrato permettono di gestire il televisore con la voce, mentre la tecnologia Adaptive Sound+ regola automaticamente l’audio in base ai contenuti riprodotti e all’ambiente circostante. Il sistema operativo Tizen, aggiornato per i prossimi 7 anni, garantisce un accesso rapido alle principali app di streaming senza rallentamenti nell’interfaccia.

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