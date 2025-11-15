Samsung, ecco lo smart TV da comprare oggi: sconto esagerato

Samsung

Dettagli che ti lasceranno a bocca aperta sin dalla prima volta che l’accenderai. Colori vividi e contrasti accentuati per immagini mai così realistiche. Insomma, lo smart TV Samsung Neo QLED 4K Serie QN85 è un vero spettacolo per gli occhi.

Caratterizzato da una scheda tecnica di livello assoluto, l’apparecchio del produttore sudcoreano è in grado di analizzare il flusso dei fotogrammi in tempo reale e ottimizzare autonomamente le impostazioni audio e video. Avrai così la certezza di poter godere sempre della miglior esperienza possibile, indipendentemente dal programma che stai guardando.

E con l’offerta top che trovi oggi su Amazon, hai l’opportunità di portarlo a casa a una cifra senza precedenti. Lo sconto esagerato del colosso del commercio elettronico fa precipitare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un affare.

Sconto esagerato per lo smart TV Samsung: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sullo smart TV Samsung di ultima generazione è troppo conveniente per lasciarsela scappare. Il Samsung Serie QN85 da 55 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% sul prezzo suggerito dallo stesso produttore. Comprandolo oggi ti costa 698,99 euro anziché 1.199,00 euro come da listino.

I conti si fanno piuttosto facilmente. Grazie all’offerta che trovi su Amazon risparmi ben 500 euro sul costo originario.

Samsung Smart TV Serie QN85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Smart TV Neo QLED 4K Mini LED da 55 pollici rappresenta l’apice della tecnologia pensata per l’intrattenimento domestico. L’apparecchio del colosso sudcoreano è capace infatti di garantire un’esperienza visiva e di ascolto di altissimo livello, con immagini vivide e realistiche e audio avvolgente.

Il cuore pulsante del TV Samsung in offerta su Amazon è il Processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta la potenza di 20 reti neurali per ottimizzare in tempo reale la qualità di immagini e suoni. Indipendentemente dal programma che stai guardando, avrai la certezza di poterlo ammirare al meglio senza dover modificare impostazioni audio o video.

La rivoluzionaria tecnologia Quantum Mini LED Pro garantisce un controllo della luce estremamente preciso, offrendo neri profondi e bianchi brillanti con un contrasto eccezionale. Il display, arricchito dalla tecnologia Neo Quantum HDR+, offre una luminosità straordinaria e colori vividi, elevando l’esperienza visiva 4K a livelli ineguagliabili.

L’audio è avvolgente grazie al sistema Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound Lite, che posiziona virtualmente il suono seguendo l’azione sullo schermo. Inoltre, la tecnologia Q-Symphony crea una perfetta armonia tra gli altoparlanti del TV e una soundbar compatibile.

La funzione 4K AI Upscaling migliora automaticamente i contenuti a risoluzioni inferiori, rendendoli nitidi e fluidi fino al 4K. Per gli appassionati di gaming, la TV offre la massima fluidità con la tecnologia Motion Xcelerator 144Hz e l’AI Auto Game Mode, che ottimizza le impostazioni per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Il sistema operativo Tizen offre un accesso intuitivo a un vasto ecosistema di app, protetto da Samsung Knox Security.

