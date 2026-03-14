Smart TV Samsung a prezzo mai così basso: va comprato ora

L'apparecchio del produttore sudcoreano è disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti. Qualità audio e video da top di gamma a un prezzo mini.

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Preparati a vivere l’intrattenimento domestico in modo completamente differente rispetto a quanto fatto sinora. Gli smart TV Samsung della serie QN85 sono l’ideale per godere di immagini e suono straordinari.

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Lo smart TV Samsung Neo QLED 4K Vision AI Serie QN85 è un concentrato di tecnologia pensato per chi cerca un’esperienza multimediale completa, fluida e profondamente interconnessa. Potrai godere di un’esperienza visiva e sonora che non teme paragoni, anche con apparecchi decisamente più costosi. E grazie all’ecosistema smart di Samsung, avrai la possibilità di accedere a centinaia di migliaia di contenuti (serie TV, film, documentari e tutti i programmi che preferisci) oltre a poter gestire la tua casa domotica dal telecomando del TV.

Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, fai un vero affare. Lo sconto del colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare diverse centinaia di euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore sudcoreano.

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Serie QN85

Sconto esagerato per lo smart TV top Samsung: offerta e prezzo finale

Un affare del genere è troppo ghiotto e conveniente per farselo scappare. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera 2026, infatti, lo smart TV del produttore sudcoreano può essere acquistato a un prezzo davvero bassissimo.

Il Samsung Neo QLED Serie QN85 da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 3o% sul prezzo suggerito. Comprandolo adesso lo paghi 699,00 euro anziché 999,00 euro, risparmiando ben 300 euro sul listino. Inoltre, avrai in regalo 5 voucher Rakuten TV dal valore di 29,95 euro ognuno.

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Serie QN85

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Serie QN85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Smart TV Samsung Neo QLED 4K Vision AI da 55 pollici porta l’intrattenimento domestico a un nuovo livello grazie al processore NQ4 AI Gen2. Grazie alla potenza di calcolo garantita dal processore progettato dai tecnici sudcoreani, l’apparecchio in offerta su Amazon garantisce un’esperienza visiva che non teme paragoni.

Con il 4K AI Upscaling ogni contenuto in altissima definizione e offre sfumature di colore vivide e realistiche. L’esperienza è arricchita da funzioni intelligenti come Click to Search, per ottenere info istantanee su ciò che appare sullo schermo, e l’AI Mode, che ottimizza immagine e suono in tempo reale. In questo modo non dovrai modificare le impostazioni ogni volta che cambi programma: sarà il TV a farlo per te, garantendoti sempre la miglior esperienza possibile.

La qualità visiva raggiunge vette eccellenti con il sistema Quantum Matrix Plus, che garantisce una resa cromatica precisa sia nelle scene più scure che in quelle estremamente luminose. Grazie al Neo Quantum HDR+, la luminosità è straordinaria e i colori risultano brillanti. Per gli amanti del gaming, il supporto Motion Xcelerator 144 Hz assicura immagini fluide e reattive, eliminando ogni ritardo durante le sessioni di gioco più intense e dinamiche.

Il comparto audio non è da meno, offrendo coinvolgimento totale tramite l’OTS Lite, un sistema surround 3D sincronizzato con l’azione. L’Adaptive Sound Pro calibra il suono in base al tipo di contenuto visualizzato. Ogni dialogo o effetto sonoro viene così riprodotto con la massima chiarezza e profondità spaziale.

Infine, l’ecosistema Samsung centralizza film, giochi e show nello Smart Hub, facilitando la navigazione tra le app preferite. Il Gaming Hub permette di accedere alle migliori piattaforme di cloud gaming senza console, mentre l’integrazione con SmartThings trasforma la TV nel centro di controllo per gestire tutti i dispositivi smart della casa.

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Serie QN85