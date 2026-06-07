Samsung, lo smart TV con intelligenza artificiale a prezzo stracciato: offerta del giorno

Sconto da capogiro quello che trovi oggi su Amazon per lo smart TV del produttore sudcoreano. Comprandolo oggi risparmi decine di euro e fai un vero affare.

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Nessun compromesso sul fronte della qualità audio e video, che ha ben poco da invidiare a quella garantita da modelli decisamente più costosi. Acquistando lo smart TV Samsung Neo QLED 4K Vision AI si fa un investimento sicuro su uno dei modelli più avanzati in commercio. Sfruttando tecnologie proprietarie, questo televisore garantisce un’esperienza visiva e di ascolto di altissimo livello. Le immagini saranno chiare e dettagliate, caratterizzati da colori vividi e realistici. Il suono tridimensionale, invece, ti avvolge e catapulta sempre al centro dell’azione. Con l’offerta che trovi su Amazon, poi, diventa un vero best buy di categoria: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 55 pollici

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Samsung, sconto esagerato sullo smart TV con AI: offerta e prezzo finale

Una promozione che non capita molto spesso neanche su Amazon, quella che trovi oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano. Il Samsung Neo QLED 4K Vision AI da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso degli ultimi mesi. Comprandolo adesso lo paghi 549,90 euro anziché 799 euro come da listino. I conti si fanno velocemente: risparmi ben 250 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 55 pollici

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Smart TV Samsung NEO QLED 4K Vision AI si posiziona come un vero punto di riferimento nell’intrattenimento domestico. Dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione Ultra HD, questo modello unisce la precisione della retroilluminazione Quantum Mini LED a un’estetica raffinata, perfetta per integrarsi in qualsiasi salotto moderno.

Il cuore tecnologico del televisore è l’avanzato processore NQ4 AI Gen2 a intelligenza artificiale. Sfruttando la potenza di 20 reti neurali artificiali, il chip analizza costantemente i flussi video per ottimizzare immagini e suoni in tempo reale, effettuando un upscaling 4K cristallino anche sui contenuti a risoluzione inferiore. Qualunque programma tu decida di vedere – dal film del regista preferito o alla partita della tua squadra del cuore – avrai sempre la certezza di guardarlo con la miglior qualità possibile.

La straordinaria qualità visiva è garantita dalla tecnologia Quantum Matrix Slim, che gestisce meticolosamente i minuscoli Mini LED per offrire neri profondi e un contrasto nitido. La mappatura dinamica dei toni e il supporto Neo Quantum HDR valorizzano ogni sfumatura cromatica, rendendo le scene incredibilmente realistiche.

La tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound) garantisce invece un sonoro pieno e avvolgente, capace di simulare l’audio tridimensionale della sala cinematografica. Il suono segue dinamicamente l’azione sullo schermo per un realismo come al cinema, mentre la tecnologia Adaptive Sound Pro ottimizza l’audio per ogni dialogo e colonna sonora.

Questo modello strizza l’occhio anche ai videogiocatori più esigenti grazie alla tecnologia Motion Xcelerator 144Hz. La fluidità estrema si combina con il Gaming Hub centralizzato, che permette di accedere direttamente ai migliori servizi di cloud gaming senza la necessità di collegare una console fisica.

Infine, l’interfaccia One UI Tizen offre un’esperienza fluida e personalizzata per tutta la famiglia, protetta dai massimi standard di sicurezza Samsung Knox. Il design AirSlim ultra-sottile e il telecomando ecologico SolarCell completano un dispositivo premium progettato per durare a lungo nel tempo.

Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 55 pollici