Samsung, sconto senza senso per lo smart TV top di gamma: prezzo a picco

L'apparecchio del produttore sudcoreano è disponibile su Amazon a un prezzo mai così basso. Dotato di processore a intelligenza artificiale e tecnologia Matrix QLED, assicura un'esperienza visiva di altissimo livello.

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Un’esperienza visiva che non teme termini di paragone. Neanche con i ben più quotati (e molto più costosi, come vedremo tra poco) TV con pannello OLED. Gli smart TV Samsung Serie QN83 sono infatti un piccolo gioiello di tecnologia pronti ad abbellire il vostro salotto.

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Sfruttando la potenza di calcolo di un processore a intelligenza artificiale e un pannello Mini QLED di ultima generazione, lo smart TV del produttore sudcoreano ti trasporterà immediatamente al centro dell’azione. Contrasto, saturazione e luminosità sono ottimizzate in tempo reale dal processore in base al programma che stai guardando, mentre la tecnologia Quantum Matrix permette di visualizzare oltre 1 miliardo di sfumature di colori per un’esperienza visiva di altissimo livello.

Grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, lo smart TV del produttore sudcoreano è più conveniente che mai. Non solo lo porti a casa al prezzo più basso del web, ma puoi anche scegliere di pagare a rate senza interessi e senza alcuna spesa per l’istruttoria.

Samsung Neo QLED 4K Mini LED smart TV 50 pollici

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un risparmio da centinaia di euro, quello garantito oggi dallo sconto top che trovi su Amazon. Non solo: l’apparecchio del produttore sudcoreano può essere pagato anche a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria). Un doppio vantaggio da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Lo smart TV Samsung Serie QN83 da 50 pollici è scontato del 29% e costa 599,00 euro. Rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore (849,00 euro) il risparmio è considerevole: la paghi ben 250 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. In questo modo lo smart TV Samsung NEO QLED 4K Mini LED lo paghi 120 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Neo QLED 4K Mini LED smart TV 50 pollici

Samsung Smart TV QE50QN83FAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV Samsung Serie QN83 rappresenta l’eccellenza della tecnologia Neo QLED, offrendo un’esperienza visiva straordinaria in un formato compatto da 50 pollici. Il cuore pulsante di questo televisore è la tecnologia Quantum Matrix, che utilizza i rivoluzionari Quantum Mini LED per garantirti neri profondi, luminosità eccezionale e colori vividi e realistici.

Questi LED, significativamente più piccoli di quelli convenzionali, permettono un controllo della luce ultra-preciso, grazie al quale ogni minimo dettaglio dei programmi che stai guardando "emerge" dallo schermo ed entra all’interno del salotto della tua abitazione.

Da non sottovalutare, poi, il ruolo che il processore Neural Quantum 4K a intelligenza artificiale gioca nell’ottimizzazione delle immagini (e dell’audio). Questo chip avanzato ottimizza ogni singolo fotogramma in tempo reale, effettuando l’upscaling dei contenuti a una risoluzione vicina al 4K indipendentemente dalla sorgente originale. Grazie a 20 reti neurali dedicate, il televisore analizza le immagini per migliorare la profondità e la saturazione dei colori, offrendo una resa cromatica realistica e vibrante, certificata da Pantone per la sua incredibile accuratezza e fedeltà ai toni naturali.

Lo smart TV Samsung in offerta su Amazon integra poi il sistema Dolby Atmos e la tecnologia Object Tracking Sound (OTS), che permette al suono di seguire dinamicamente l’azione sullo schermo. Questo crea un’esperienza sonora tridimensionale e immersiva, capace di coinvolgere lo spettatore come se fosse al centro della scena.

Gli appassionati di gaming apprezzeranno il supporto al 4K a 144Hz e il Motion Xcelerator Turbo Pro, che assicurano sessioni di gioco fluide, senza lag o sfocature. La piattaforma operativa Tizen, infine, permette accesso rapido e intuitivo alle app di streaming e alla domotica: troverai facilmente nuove serie TV o nuovi film tra le decine di migliaia a disposizione e potrai gestire facilmente i dispositivi della smart home compatibili.

Samsung Neo QLED 4K Mini LED smart TV 50 pollici