Samsung, gli smart TV OLED a prezzo mai così basso: offerta del giorno

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Lo smart TV Samsung OLED Serie S83H porta in salotto tutta la potenza dell’intelligenza artificiale applicata all’immagine e al suono, grazie al processore NQ4 AI Gen2 e alla nuova generazione di pannelli OLED autoilluminanti. Con Vision AI Companion puoi interagire con il televisore semplicemente parlando, mentre il Pacchetto Premium Gaming la rende una scelta perfetta anche per chi ama giocare in salotto. Potrai così godere di un’esperienza visiva e di ascolto di altissimo livello indipendentemente dal programma che stai guardando.

Arendere l’acquisto ancora più conveniente ci pensa la promo che trovi oggi su Amazon su diversi modelli: allo sconto top che ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino si somma anche la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

Samsung Smart TV OLED S83H 4K Samsung Vision AI 55 pollici 933,00 € -42% 1.599,00 € Risparmi 666,00 € Acquista su Amazon

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Samsung, smart TV OLED top di gamma a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione senza precedenti, quella disponibile oggi su Amazon per lo smart TV del produttore sudcoreano. Diversi modelli sono infatti disponibili a un prezzo mai così basso, con un risparmio che supera anche gli 800 euro. E con la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza costi di istruttoria, diventano in assoluto un best buy di categoria.

Lo smart TV Samsung OLED S83H da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 42%: lo paghi 933 euro anziché 1.599 euro come da listino. Il risparmio supera i 600 euro (lo paghi 666 euro in meno del prezzo suggerito, per esser precisi). Gli iscritti a Prime possono poi scegliere di pagare in 12 rate a tasso 0: in questo modo lo smart TV OLED Samsung costa 77,75 euro al mese per 12 mesi.

Sul modello da 65 pollici, il risparmio è addirittura superiore. Lo sconto del 36% fa scendere il prezzo a 1.474 euro dai 2.299 euro di listino: comprandolo adesso risparmi ben 820 euro su uno dei migliori smart TV in commercio. Con l’opzione paga a rate senza interessi di Amazon, l’offerta diventa ancora più conveniente: il Samsung Smart TV OLED Serie S83H da 65 pollici costa 122 euro al mese per 12 mesi.

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Samsung smart TV OLED Serie S83H scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello OLED con pixel autoilluminanti garantisce neri profondi, bianchi luminosi e una gamma di colori estremamente ampia, grazie anche alla tecnologia OLED HDR che aumenta la luminosità scena per scena mettendo in risalto anche i dettagli nascosti. Il risultato è un’immagine che mantiene un contrasto elevato in ogni condizione di visione, senza perdere dettaglio nelle zone più scure.

A gestire tutto questo c’è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta 20 reti neurali AI per ottimizzare in tempo reale suoni e immagini, dallo streaming ai videogiochi fino agli eventi sportivi in diretta. Funzioni come il 4K AI Upscaling e l’Auto HDR Remastering migliorano automaticamente la qualità dei contenuti, così anche un vecchio film in bassa risoluzione arriva sullo schermo con un livello di dettaglio sorprendente.

Per il gaming, il Pacchetto Premium Gaming unisce Motion Xcelerator 120 Hz, compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, con 4 porte HDMI che supportano il 4K a 120 Hz. Puoi giocare con un’azione fluida e reattiva, senza tearing né rallentamenti, anche nelle sessioni più intense.

Sul fronte audio, il supporto Dolby Atmos e la tecnologia Object Tracking Sound Lite ricreano un suono avvolgente e multidimensionale, mentre Active Voice Amplifier Pro isola i dialoghi dal rumore di fondo per una comprensione più chiara anche nelle scene più concitate. Se possiedi già una soundbar Samsung, la funzione Q-Symphony la fa lavorare in sinergia con gli altoparlanti del TV per un effetto surround ancora più immersivo.

Grazie a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e al sistema operativo Tizen, aggiornato per i prossimi 7 anni, hai accesso rapido a tutte le principali app di streaming e ai servizi Samsung, con la possibilità di controllare il televisore anche tramite smartphone grazie a SmartThings e Quick Remote.

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