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L’OLED non è più un lusso per i salotti grandi: il Samsung QE48S83HAEXZT porta i neri profondi e i colori intensi di questa tecnologia in un formato da 48 pollici, perfetto per camere, studi e soggiorni di dimensioni normali. Ogni pixel si accende e si spegne da solo, per un contrasto che un LED non raggiunge, e il design Contour lo rende elegante anche a televisore spento.

Con la promozione di Amazon per la Settimana del Black Friday 2026 (ormai agli sgoccioli, questi prezzi non andranno avanti a lungo), lo smart TV OLED del produttore sudcoreano diventa doppiamente conveniente. Non solo potrai approfittare di uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico, ma potrai anche scegliere di pagare a rate a tasso zero vero (niente interessi e nessuna spesa di istruttoria).

Samsung Smart TV OLED Serie S83H 48 pollici 749,25 € -42% 1.299,00 € Risparmi 549,75 € Acquista su Amazon

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Samsung, smart TV OLED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come detto, l’offerta che trovi oggi su Amazon per lo smart TV OLED del produttore sudcoreano è doppiamente conveniente. Prima di tutto, puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 42%: oggi lo paghi 749 euro anziché 1.299 euro come da listino. Un risparmio di ben 550 euro che lo trasforma in un best buy di categoria.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate a tasso zero di Amazon. In questo modo, il Samsung OLED Serie S83H da 48 pollici costa 62,50 euro al mese per 12 mesi.

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Samsung OLED S83H scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello OLED 4K da 3.840 x 2.160 pixel ha pixel autoilluminanti che possono spegnersi del tutto, per neri profondi e dettagli leggibili anche nelle scene più scure. La tecnologia OLED HDR e il supporto a HDR10+ ottimizzano luminosità e contrasto scena per scena, mentre Real Depth Enhancer, Color Booster Pro e Filmmaker Mode curano profondità, colori e fedeltà ai film. Il trattamento anti-riflesso aiuta a guardare anche con la luce del giorno, e l’EyeComfort Mode riduce l’affaticamento degli occhi nelle serate lunghe.

A gestire l’immagine c’è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta avanzati algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale per ottimizzare la resa delle immagini in tempo reale. Analizzando il flusso dei fotogrammi, il processore ottimizza le impostazioni di luminosità, contrasto e profilo cromatico, mentre con il 4K AI Upscaling porta i contenuti a bassa risoluzione verso la qualità 4K, così anche i vecchi film e il digitale terrestre risultano più nitidi.

Sul fronte audio, Dolby Atmos e Object Tracking Sound Lite fanno seguire il suono all’azione sullo schermo, mentre Active Voice Amplifier Pro e Adaptive Sound Pro rendono i dialoghi più chiari. Con Q-Symphony puoi far lavorare gli altoparlanti del televisore insieme a una soundbar Samsung compatibile, per un suono più avvolgente.

Per il gaming, il Premium Gaming Pack include Motion Xcelerator a 120 Hz con VRR, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, con AI Gaming Optimizer che adatta le impostazioni al tipo di gioco.

La piattaforma operativa Tizen, garantita per 7 anni di aggiornamenti, ti mette a disposizione migliaia di app da installare sull’apparecchio, mentre con Vision AI Companion puoi fare domande allo schermo mentre guardi, e il controllo vocale funziona con Alexa e Bixby. La modalità AI Football Mode adatta immagine e suono alle partite. Chiudono la scheda tecnica 4 porte HDMI, Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet, e un sintonizzatore DVB-T2 con decodifica HEVC Main 10.

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