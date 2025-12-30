Samsung

In sintesi

Samsung e Google avviano una nuova partnership per portare Google Foto sulle Smart TV Samsung, consentendo agli utenti di accedere a foto e video dal cloud direttamente sul grande schermo, senza trasferimenti manuali.

L’integrazione includerà anche nuove funzioni basate sull’AI, come Create with AI, Personalized Results e Memories, con alcune funzionalità in esclusiva temporanea per i modelli Samsung.

Samsung punta sempre di più sull’intelligenza artificiale e, nello stesso tempo, continua il suo programma di arricchimento della piattaforma software per le sue Smart TV, con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza d’uso ottimale e completa, in tutti i contesti di utilizzo. Da questi principi, l’azienda coreana ha avviato un nuovo progetto, in partnership con Google. L’obiettivo è portare Google Foto sulle Smart TV Samsung, garantendo agli utenti anche la possibilità di sfruttare funzionalità AI. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questa novità:

Dallo smartphone alle Smart TV

Con l’integrazione di Google Foto, le Smart TV Samsung diventeranno la piattaforma giusta per consentire agli utenti di riguardare foto e video catturati con il proprio smartphone (e salvati nello spazio cloud di Google). Sfruttando la sincronizzazione tra dispositivi e la comodità di poter contare sul cloud, non ci sarà bisogno di trasferire i file da un dispositivo all’altro.

Gli utenti potranno accedere a tutta la propria collezione di foto e video di Google Foto direttamente dal grande schermo delle Smart TV di Samsung. Basterà, naturalmente, effettuare il login con il proprio account Google, andando poi a seguire la procedura guidata.

Shimrit Ben-Yair, Vicepresidente di Google Foto e Google One, ha commentato: “Siamo entusiasti di portare Google Foto sui TV Samsung, aiutando le persone a godersi le loro foto preferite su uno schermo più grande e a riconnettersi con i propri ricordi in modi nuovi”.

C’è anche l’AI sulle smart TV Samsung

L’arrivo di Google Foto rappresenterà un’altra occasione di integrazione dell’intelligenza artificiale sulle Smart TV di Samsung. Entro la fine del 2026, ad esempio, è previsto l’arrivo di una funzione Create with AI che permetterà di sfruttare modelli tematici basati su Nano Banana per la creazione di contenuti a partire dalle proprie foto e dai propri video. Ci sarà anche Personalized Results, un sistema che consentirà agli utenti di accedere a una presentazione basata sui propri file. Con Memories, inoltre, sarà possibile accedere a storie curate basate su persone, luoghi e momenti significativi. Questa funzione sarà disponibile in esclusiva per sei mesi sui modelli Samsung.