Smart TV Samsung da 55 pollici, con l'offerta Amazon il prezzo è incredibile

In sintesi

La Samsung UE55U7000FUXZT (55", 4K) è disponibile su Amazon a 390 euro, nuovo minimo storico, con consegna gratuita e possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Dotata di Crystal 4K, PurColor, HDR, OTS Lite e Q-Symphony, rappresenta una delle Smart TV più complete e convenienti nella fascia sotto i 400 euro.

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV puntando su un modello di qualità ma proposto a prezzo accessibile: con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare, infatti, la Samsung UE55U7000FUXZT con un prezzo scontato a 390 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello in questione.

Si tratta di un’ottima soluzione per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV 4K da 55 pollici con un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi completare l'acquisto. La consegna è sempre gratuita.

SAMSUNG Smart TV 55'' UE55U7000FUXZT Crystal UHD 4K, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025

Le caratteristiche tecniche della Smart TV Samsung da 55"

La Samsung UE55U7000FUXZT è uno dei modelli più interessanti della gamma di Smart TV del produttore coreano, da anni punto di riferimento assoluto del settore. Il motivo è semplice: questo modello abbina un pannello di grandi dimensioni con risoluzione 4K e con la possibilità di garantire una resa delle immagini di alta qualità a una piattaforma smart ricca di funzioni, come per tutti i modelli Samsung.

Si tratta di una combinazione vincente. La Smart TV Samsung in questione offre la tecnologia PurColor per una resa cromatica precisa, una qualità delle immagini HDR, la funzione OTS Lite per l’audio surround 3D e Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (da acquistare separatamente) e gli altoparlanti del televisore. A gestire il funzionamento c’è il processore Crystal 4K che si occupa anche dell’upscaling 4K per garantire contenuti sempre di alto livello.

Smart TV Samsung da 55", l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung da 55 pollici, descritta in precedenza, con un prezzo ridotto a 390 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello in questione. La Smart TV è disponibile con consegna gratuita e può essere acquistata anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

