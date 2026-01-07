Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L’evoluzione dei robot aspirapolvere prosegue senza sosta: questi dispositivi, ormai alleati consolidati nella pulizia domestica, integrano oggi funzioni sempre più avanzate. Al CES 2026, Samsung ha portato sotto i riflettori un nuovo tassello della propria strategia per la casa connessa. Tra i prodotti mostrati in anteprima, Jet Bot Steam Ultra rappresenta il tentativo più significativo del gruppo di ripensare la pulizia degli ambienti attraverso sensori evoluti e intelligenza artificiale.

Cos’è Samsung Jet Bot Steam Ultra?

Jet Bot Steam Ultra è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta presentato da Samsung Electronics. Il prodotto era stato anticipato nei mesi precedenti, ma è stato proprio al CES 2026 che l’azienda ne ha chiarito il posizionamento e alcune delle tecnologie chiave su cui si basa. Al momento, Samsung non ha comunicato il prezzo e la data di commercializzazione.

I robot aspirapolvere sono progettati per pulire i pavimenti in modo autonomo, riducendo la necessità di un intervento costante da parte dell’utente. Nascono con l’obiettivo di semplificare la gestione quotidiana delle pulizie, occupandosi della rimozione di polvere, capelli, peli di animali e sporco leggero.

Il nuovo robot aspirapolvere Samsung: novità e caratteristiche

Il cuore di Jet Bot Steam Ultra è il processore Qualcomm Dragonwing AI, affiancato da un sensore Active Stereo 3D dedicato al riconoscimento avanzato degli ostacoli. Questo sistema permette al robot di distinguere oggetti, persone, animali domestici e arredi, ma anche di rilevare la presenza di liquidi sul pavimento, compresi quelli trasparenti come l’acqua.

Samsung ha inoltre integrato una versione potenziata di Bixby, l’assistente vocale e visivo dell’azienda, capace di interpretare comandi formulati in linguaggio naturale. Il robot può così eseguire richieste contestuali, adattando il ciclo di pulizia alle indicazioni ricevute. La presenza di una videocamera amplia ulteriormente le funzioni: oltre a supportare la navigazione, può essere utilizzata per monitorare gli animali domestici quando l’utente non è in casa.

Quando esce Samsung Jet Bot Steam Ultra?

Samsung non ha ancora fornito indicazioni ufficiali su disponibilità e prezzo del nuovo Jet Bot Steam Ultra, presentato come una delle novità del CES 2026.

Alcune fonti non ufficiali riportano stime di mercato non confermate, secondo cui l’elettrodomestico potrebbe posizionarsi su cifre prossime ai 1.499 dollari statunitensi, con una possibile disponibilità a partire da marzo. Si tratta tuttavia di indiscrezioni non avallate da Samsung e da considerare con la dovuta cautela in attesa di un annuncio ufficiale.

Samsung al CES 2026: le altre novità

La presentazione del robot aspirapolvere si inserisce in un quadro più ampio. Al CES 2026, Samsung ha delineato la propria visione di “Companion to AI Living”, mostrando elettrodomestici e dispositivi progettati per dialogare tra loro e adattarsi alle abitudini quotidiane.

Tra le novità presentate spicca il nuovo Micro RGB da 130 pollici, descritto come il televisore LCD più grande al mondo.

Family Hub integra ora AI Vision con Google Gemini, pensato per un riconoscimento più evoluto degli alimenti.

Con Care Companion, Samsung guarda alla salute preventiva, mettendo in connessione smartphone, elettrodomestici, wearable e altri dispositivi, con l’intelligenza artificiale a supporto di percorsi personalizzati legati a sonno, attività fisica e alimentazione.