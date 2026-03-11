Libero
OFFERTE

Samsung, risparmio da prendere al volo sul tablet Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab A11+ con sconto del 36%: display 90Hz, audio Dolby e grande autonomia. Scopri l’offerta su Amazon e perché è il tablet giusto ora.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Samsung, risparmio da prendere al volo sul tablet Galaxy Tab A11+ Amazon

Se stai cercando un tablet Android affidabile e bilanciato, l’offerta su Samsung Galaxy Tab A11+ è da cogliere al volo: oggi è proposto con uno sconto del 36%. Si distingue per la fluidità nell’uso quotidiano, un’autonomia generosa che copre agevolmente lunghe sessioni tra streaming, lettura e navigazione, e un’esperienza multimediale coinvolgente grazie all’audio curato. Il design è moderno e pratico, pensato per accompagnarti tra studio, intrattenimento e lavoro leggero senza interruzioni.

Scopri l’offerta su Amazon: vai alla pagina del prodotto.

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+

218,49 €339,00 € -120,51 € (36%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Samsung Galaxy Tab A11+: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Samsung Galaxy Tab A11+ è disponibile su Amazon a 218,49€ con uno sconto del 36%. Un prezzo particolarmente competitivo nella fascia dei tablet da 11 pollici, ideale per chi vuole un dispositivo affidabile per intrattenimento e produttività leggera senza sforare il budget.

L’offerta è accessibile direttamente dalla pagina Amazon e rende il rapporto qualità/prezzo uno dei punti forti di questo modello, grazie alla combinazione di schermo fluido, buona autonomia e componenti ottimizzate per l’uso quotidiano.

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+

218,49 €339,00 € -120,51 € (36%)

Samsung Galaxy Tab A11+: le caratteristiche tecniche

Cuore dell’esperienza è il display da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 e refresh rate a 90Hz, che assicura scorrimenti più fluidi e una resa piacevole per serie TV, video, lettura di documenti e app affiancate. Il pannello valorizza contenuti e interfaccia rendendo l’utilizzo quotidiano più reattivo e appagante.

Sotto la scocca, una piattaforma con CPU e GPU potenziate è accompagnata da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, per multitasking fluido e spazio a sufficienza per file, app e contenuti multimediali. La connettività Wi‑Fi supporta gli standard più diffusi per navigazione stabile e veloce.

La batteria da 7040 mAh offre un’autonomia di livello, pensata per coprire giornate intense tra streaming, studio e lavoro; quando serve rimettersi in moto rapidamente, c’è la ricarica Super Veloce a 25W. Sul fronte multimediale, gli altoparlanti Quad ingegnerizzati da Dolby regalano un suono 3D coinvolgente e il jack da 3,5 mm resta una comoda opzione per le cuffie cablate.

Per videochiamate più nitide è presente una fotocamera frontale da 5MP, mentre la posteriore è da 8MP per scatti e scansioni al volo. L’esperienza software è arricchita dalle funzioni smart: con Gemini Live puoi condividere schermo o fotocamera e ottenere assistenza contestuale in modo semplice e immediato.

Samsung Galaxy Tab A11+

Samsung Galaxy Tab A11+

218,49 €339,00 € -120,51 € (36%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963