Samsung, prezzo a picco per lo smart TV top: sconto esagerato

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Il Samsung Neo QLED Serie QN83 da 50 pollici rappresenta l’evoluzione dell’intrattenimento domestico, dove l’intelligenza artificiale incontra una gestione della luce e dei colori rivoluzionaria. Questo smart TV trasforma ogni contenuto in uno spettacolo di contrasti infiniti e colori purissimi, offrendo un’immagine vivida e naturale che ridefinisce gli standard della qualità visiva contemporanea. E grazie allo sconto garantito da Amazon, ti costa pochissimo: risparmi centinaia di euro sul prezzo suggerito dal produttore e fai un vero affare.

Samsung Smart TV Neo QLED Serie QN83 50 pollici

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Smart TV Samsung a prezzo bassissimo: sconto e quanto ti costa

Offerta che non capita troppo spesso, quella che trovi oggi su Amazon per lo smart TV del produttore sudcoreano. Il Samsung Neo QLED Serie QN83 da 50 pollici è disponibile con lo sconto del 35% al prezzo più basso del web. Oggi lo paghi 549,00 euro anziché 849,00 euro come da listino e risparmi ben 300 euro.

Samsung Smart TV Neo QLED Serie QN83 50 pollici

Samsung Neo QLED Serie QN83 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Neo QLED 4K da 50 pollici ridefinisce gli standard dell’intrattenimento domestico grazie alla tecnologia Quantum Matrix. Questa innovazione permette un controllo millimetrico dei Mini LED, offrendo neri profondi e una luminosità straordinaria. Il design "Simple Chamfer", elegante e sottile, si integra armoniosamente in ogni ambiente, rendendo la TV un vero oggetto d’arredo.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore NQ4 AI Gen2, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare immagini e suoni in tempo reale. Grazie al 4K AI Upscaling, ogni contenuto viene trasformato per raggiungere una nitidezza estrema, garantendo dettagli vividi anche nelle scene più complesse. La certificazione Pantone assicura inoltre una fedeltà cromatica assoluta, riproducendo colori naturali e intensi.

L’audio non è da meno, grazie al sistema Dolby Atmos che crea un’esperienza sonora tridimensionale e immersiva. La tecnologia Object Tracking Sound (OTS) Lite sincronizza il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, mentre Q-Symphony permette alla TV e alla soundbar di lavorare in perfetta armonia per un audio surround ancora più potente e cristallino.

Per gli appassionati di gaming, questo smart TV offre prestazioni di altissimo livello. Con il Motion Xcelerator 144Hz e il supporto al formato 4K a 144Hz, l’esperienza di gioco è fluida e priva di lag. Il Samsung Gaming Hub centralizza l’accesso ai principali servizi di cloud gaming, eliminando la necessità di console fisiche per godersi i titoli più recenti.

Infine, l’ecosistema SmartThings trasforma la TV nel centro di controllo della casa intelligente, permettendo di gestire dispositivi compatibili direttamente dallo schermo. Il sistema operativo Tizen garantisce un’interfaccia intuitiva e fluida, mentre il telecomando SolarCell, ricaricabile con la luce solare, non ha più bisogno delle normali batterie alcaline.

Samsung Smart TV Neo QLED Serie QN83 50 pollici