Samsung, offerta imperdibile per gli smart TV top: affare del giorno su Amazon

Sconto eccezionale e pagamento a rate a tasso zero per gli smart TV della gamma Samsung QLED 4K Vision AI. Grazie all'intelligenza artificiale garantiscono un'esperienza video e audio coinvolgente.

Amazon

Mai nome poteva essere più evocativo. Nella scelta del nome da dare a questa gamma di modelli, Samsung non ha badato troppo ai fronzoli: gli smart TV Samsung QLED 4K Vision AI sfruttano la potenza di complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per garantirti il massimo della qualità video e audio.

Un modo per sfruttare al meglio le caratteristiche del già ottimo pannello QLED 4K montato dagli smart TV del produttore sudcoreano. La combinazione di AI con l’eccellenza tecnica e tecnologica degli schermi del produttore sudcoreano assicurano immagini realistiche come mai prima d’ora, caratterizzate da colori vividi, ricchi e accurati. Insomma, un’eccellenza del settore TV.

Oggi, poi, puoi acquistarli a un prezzo speciale grazie alla promozione Amazon. Diversi modelli sono infatti disponibili al minimo storico grazie a uno sconto senza precedenti: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare. A questo si aggiunge poi la possibilità di pagarli a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Insomma, una promozione doppiamente conveniente.

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi su Amazon per gli smart TV del produttore sudcoreano. In offerta troviamo il modello da 55 pollici, il modello da 65 pollici e il modello da 75 pollici, tutti al minimo storico.

Il Samsung QLED 4K Vision AI da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 31%: comprandolo oggi lo paghi 479,00 euro anziché 699,00 euro. Il risparmio rispetto al listino è di 220 euro. E puoi pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis.

Il Samsung QLED 4K Vision AI da 65 pollici è scontato del 38% e oggi lo paghi 584,90 euro con un risparmio di 365 euro rispetto al listino. Gli iscritti ad Amazon Prime hanno la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, lo smart TV sudcoreano costa 48,75 euro al mese per 12 mesi.

Il Samsung QLED 4K Vision AI da 75 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e costa 908,99 euro. Ben 500 euro in meno rispetto al prezzo di 1399,00 euro suggerito dallo stesso produttore sudcoreano. Anche in questo caso, è disponibile l’opzione di pagamento rateale con Cofidis.

Samsung Smart TV QLED 4K Vision AI scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV Samsung QLED 4K AI Vision sfrutta al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale sia per garantirti un’esperienza audio e video migliore, sia per darti la possibilità di interagire in maniera smart con il tuo TV.

Il potente processore Q4 AI gestisce l’immagine, esaltando i dettagli con il Quantum HDR (HDR10+) e ottimizzando i contenuti a risoluzione inferiore tramite il 4K Upscaling. Ma questa non è che la punta dell’iceberg: grazie ad algoritmi di AI e apprendimento automatico, il processore è in grado di analizzare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sceglie di guardare. La tecnologia Real Quantum Dot assicura il 100% di Volume Colore certificato VDE e una fedeltà cromatica eccezionale (PANTONE Validated).

Sul fronte del sonoro, la tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound) crea un coinvolgente audio surround 3D sincronizzato con l’azione, mentre l’Adaptive Sound calibra automaticamente il suono in base ai contenuti, assicurando un ascolto ottimale in ogni momento.

Le funzionalità smart sono gestite dal sistema operativo Tizen e potenziate dall’Intelligenza Artificiale. La rivoluzionaria Vision AI Companion permette di porre domande sulla scena in corso, ottenendo risposte immediate con opzioni visive. L’integrazione con Bixby e Alexa facilita il controllo vocale, permettendo conversazioni naturali per la ricerca di contenuti. Il TV funge anche da hub di gestione dei dispositivi della smart home grazie alla piattaforma SmartThings Hub.

