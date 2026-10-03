Samsung, sconto da capogiro per lo smart TV OLED top: va comprato ora

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Se ami il calcio, hai trovato lo smart TV dei tuoi sogni. Forte di un comparto hardware di primissimo ordine e dotato di tecnologie intelligenti capaci di riconoscere autonomamente eventi sportivi (e calcistici, in particolare), lo smart TV Samsung AI Vision Serie S83H regola colori, contrasto e audio per restituire l’atmosfera dello stadio direttamente in salotto. Un vero prodigio della tecnologia pensato per offrirti sempre la miglior qualità video e audio possibile (non solo durante le partite della tua squadra del cuore).

Grazie allo sconto che trovi oggi su Amazon, il costo del modello da 65 pollici crolla letteralmente a picco. Acquistandolo adesso potrai risparmiare centinaia di euro sul listino e portare a casa uno dei migliori smart TV OLED in commercio a un prezzo quasi mai visto in precedenza.

Samsung Smart TV AI Vision Serie S83H 65 pollici 1.299,00 € -43% 2.299,00 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

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Samsung, sconto esagerato sullo smart TV OLED: offerta e prezzo finale

Uno sconto del genere sullo smart TV OLED del produttore sudcoreano non capita molto spesso. Neanche su Amazon. Il modello da 65 pollici del Samsung Smart TV AI Vision SErie S83H è disponibile con uno sconto del 43% a un prezzo mai così basso: B anziché 2.299 euro come da listino. Un risparmio da non farsi scappare troppo a cuor leggero: ben 1.000 euro in meno su uno dei modelli di punta della gamma OLED Samsung.

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Samsung Smart TV AI Vision Serie S83H scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto, nello smart TV Samsung Serie S83H da 65 pollici, è progettato per garantirti la miglior esperienza visiva e di ascolto. Il pannello OLED di grandi dimensioni con pixel autoilluminanti garantisce neri profondi, bianchi luminosi e una gamma di colori estremamente ampia, grazie anche alla tecnologia OLED HDR che aumenta la luminosità scena per scena mettendo in risalto anche i dettagli nascosti. Il risultato è un’immagine che mantiene un contrasto elevato in ogni condizione di visione, senza perdere dettaglio nelle zone più scure.

A gestire tutto questo c’è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta 20 reti neurali AI per ottimizzare in tempo reale suoni e immagini, dallo streaming ai videogiochi fino agli eventi sportivi in diretta. Funzioni come il 4K AI Upscaling e l’Auto HDR Remastering migliorano automaticamente la qualità dei contenuti, così anche un vecchio film in bassa risoluzione arriva sullo schermo con un livello di dettaglio sorprendente.

La funzione AI Football Mode riconosce in automatico quando sullo schermo è in corso una partita di calcio, intensificando colori del campo e contrasto dinamico mentre rende la telecronaca più chiara e distinguibile dal rumore di sottofondo dello stadio: un dettaglio pensato su misura per chi segue regolarmente il calcio in TV. Il Pacchetto Premium Gaming unisce Motion Xcelerator 120 Hz, compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, con 4 porte HDMI che supportano il 4K a 120 Hz. Puoi giocare con un’azione fluida e reattiva, senza tearing né rallentamenti, anche nelle sessioni più intense.

Sul fronte audio, il supporto Dolby Atmos e la tecnologia Object Tracking Sound Lite ricreano un suono avvolgente e multidimensionale, mentre Active Voice Amplifier Pro isola i dialoghi dal rumore di fondo per una comprensione più chiara anche nelle scene più concitate.

Grazie a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e al sistema operativo Tizen, aggiornato per i prossimi 7 anni, hai accesso rapido a tutte le principali app di streaming e ai servizi Samsung, con la possibilità di controllare il televisore anche tramite smartphone grazie a SmartThings e Quick Remote.

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