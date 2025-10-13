Samsung, ottima offerta sul monitor Odyssey G3: prestazioni top
Monitor gaming 27" Full HD a 180 Hz con FreeSync, stand regolabile e funzioni Eye Saver: il Samsung Odyssey G3 è ora in offerta con sconto del 41%.
Caccia all’occasione per chi cerca un monitor gaming affidabile e conveniente: su Amazon il Samsung Odyssey G3 è proposto con uno sconto del 41%. Parliamo di un display apprezzato per la resa visiva equilibrata, con colori convincenti e fluidità di livello, oltre a una struttura solida che trasmette stabilità sulla scrivania.
La base è pratica e versatile, con possibilità di orientarlo in più posizioni, e l’esperienza complessiva è quella di un prodotto dal rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Se vuoi approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.
Samsung Odyssey G3: prezzo, offerta e sconto Amazon
L’offerta Amazon porta il Samsung Odyssey G3 a 146,00€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Un taglio importante che rende il monitor particolarmente interessante per chi vuole aggiornare la propria postazione senza sforare il budget.
La promozione è attiva direttamente su Amazon e può terminare senza preavviso: se ti interessa, conviene bloccare l’acquisto finché è disponibile a questo prezzo.
Samsung Odyssey G3: le caratteristiche tecniche
Il Samsung Odyssey G3 è un monitor gaming Flat da 27 pollici con risoluzione 1920×1080 (Full HD) e pannello VA in formato 16:9: un setup pensato per chi cerca un’ottima leggibilità in gioco e nel lavoro quotidiano.
La fluidità è uno dei punti di forza: il refresh rate arriva a 180 Hz con tempo di risposta di 1 ms, un’accoppiata che aiuta a ridurre scie e sfocature nelle scene più movimentate. La compatibilità con AMD FreeSync contribuisce a eliminare tearing e stuttering, mantenendo l’azione sempre stabile e reattiva.
Sul fronte comfort, spiccano la modalità Eye Saver Mode e la tecnologia Flicker Free, utili per affaticare meno la vista durante sessioni prolungate. L’ergonomia è curata grazie a HAS (altezza regolabile) e Pivot, così puoi trovare il posizionamento ideale e ruotare lo schermo quando serve.
La connettività include 1 HDMI, 1 DisplayPort e ingresso audio, coprendo le esigenze tipiche di PC e console. In confezione trovi cavo di alimentazione, cavo HDMI e cavo DP, per essere operativo fin da subito senza acquisti extra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.