Samsung, errore di prezzo per questo smart TV: va comprato ora

Samsung

Errore di prezzo. Questa l’unica spiegazione plausibile per uno sconto come quello disponibile oggi sullo smart TV Samsung Neo QLED 8K Serie QN800B. Dotato di una risoluzione 4 volte superiore all’Ultra HD, questo televisore garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello: immagini ricche di dettagli e sfumature; colori vividi e realistici come mai prima d’ora; sonoro immersivo e avvolgente. Un vero top di gamma disponibile oggi su Amazon a un prezzo mai così basso: lo sconto assurdo fa crollare il prezzo a un livello mai visto prima: risparmi migliaia di euro sul prezzo suggerito e fai un vero affare.

Samsung Smart TV Neo QLED 8K Serie QN800B 1.299,00 € -75% 5.199,00 € Risparmi 3.900,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Sconto esagerato per lo smart TV Samsung: offerta e prezzo finale

Farai fatica a credere ai tuoi occhi. Il prezzo dello smart TV Samsung Neo QLED 8K QN800B è letteralmente crollato: merito dello sconto del 75% che fa pensare a un vero e proprio errore di prezzo. Per questo devi affrettarti ad approfittarne: oggi lo smart TV del produttore sudcoreano costa 1.299 euro anziché 5.199 euro come da prezzo suggerito. Comprandolo adesso risparmi la cifra eccezionale di 3.900 euro rispetto al listino.

Samsung Smart TV Neo QLED 8K Serie QN800B 1.299,00 € -75% 5.199,00 € Risparmi 3.900,00 € Acquista su Amazon

Samsung Smart TV Neo QLED 8K Serie QN800B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con ben 33 milioni di pixel distribuiti su un immenso pannello da 75 pollici, lo smart TV Samsung Neo QLED 8K Serie QN800B ridefinisce il concetto di intrattenimento domestico, portandolo a un livello mai toccatao prima. Sfruttando tecnologie di ultima generazione e avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, l’apparecchio del produttore sudcoreano offre un livello di nitidezza e dettaglio quattro volte superiore rispetto ai tradizionali schermi 4K.

Il cuore tecnologico del dispositivo è la Quantum Matrix Technology Pro. Questa tecnologia gestisce con precisione millimetrica i rivoluzionari Quantum Mini LED della retroilluminazione, incrementando notevolmente le zone di contrasto. Il risultato si traduce in neri profondi, bianchi purissimi e una ricchezza di sfumature impercettibili sui televisori standard.

La gestione delle immagini è affidata al potente processore Neural Quantum 8K. Sfruttando le reti neurali artificiali e l’intelligenza artificiale, il chip effettua un upscaling costante di qualsiasi contenuto, ottimizzando la texture, la definizione e i contorni dei video a bassa risoluzione per avvicinarli il più possibile alla qualità dell’8K nativo.

Anche il comparto audio garantisce un’esperienza di ascolto di livello cinematografico. Il sistema integrato supporta la tecnologia Dolby Atmos e si avvale di altoparlanti superiori che distribuiscono il suono in modo tridimensionale; la funzione Object Tracking Sound Plus direziona l’audio seguendo con precisione i movimenti degli oggetti e dei personaggi visibili sulla scena. L’esperienza sonora è immersiva e coinvolgente: sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Il sistema operativo Tizen offre un hub fluido per le applicazioni di streaming, l’assistente vocale integrato e una modalità di gioco avanzata a 120 Hz per i videogiocatori. E grazie ai suggerimenti dettati dall’AI, non avrai difficoltà a trovare nuove serie TV o nuovi film da guardare ogni giorno.

Samsung Smart TV Neo QLED 8K Serie QN800B 1.299,00 € -75% 5.199,00 € Risparmi 3.900,00 € Acquista su Amazon