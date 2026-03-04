Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Un concept presentato al MWC 2026 immagina uno smartphone con display che si allunga. Il pannello scorre dalla scocca e amplia la superficie visiva quando serve.

iStock

Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Samsung Display ha mostrato un prototipo che prova a immaginare una possibile evoluzione dello smartphone. Il progetto, chiamato Mobile Slidable, introduce un pannello capace di estendersi quando il dispositivo viene fatto scorrere verso l’alto.

Il telefono mantiene dimensioni compatte finché resta chiuso. Quando l’utente aziona il meccanismo, una porzione del display emerge dal corpo del dispositivo e la superficie visibile aumenta. L’idea è offrire più spazio sullo schermo solo quando serve, senza modificare le dimensioni di partenza dello smartphone.

Cos’è Mobile Slideable di Samsung?

Il prototipo di Samsung Display utilizza un pannello OLED progettato per variare dimensione durante l’utilizzo. Nella configurazione base, lo schermo misura 5,1 pollici e adotta un rapporto di forma 16:9. Facendo scorrere verso l’alto le guide del dispositivo, la parte di display nascosta all’interno della scocca viene progressivamente rivelata.

Quando il meccanismo è completamente esteso, la diagonale raggiunge i 6,7 pollici e il rapporto di forma passa a 22:9. La scheda tecnica mostrata nello stand indica una risoluzione di 1.080 x 2.640 pixel e una densità pari a 426 pixel per pollice.

Il sistema non utilizza cerniere, come accade nei dispositivi pieghevoli. L’espansione avviene attraverso uno scorrimento che consente al pannello di fuoriuscire dall’interno del telefono.

Quali saranno le implicazioni reali?

Il prototipo immaginato da Samsung Display suggerisce un dispositivo capace di adattarsi a contesti d’uso differenti. Nella configurazione chiusa mantiene dimensioni simili a quelle di uno smartphone compatto, adatto alle operazioni rapide della quotidianità. Quando viene attivato il meccanismo di scorrimento, la superficie dello schermo aumenta e il telefono assume un formato più indicato per la fruizione di contenuti e attività che richiedono maggiore spazio visivo.

Un pannello più lungo può offrire vantaggi concreti nella visione di video, nella navigazione tra le pagine web, nella gestione di più contenuti sullo schermo, nei progetti artistici e nel lavoro. Ruotando il dispositivo in orizzontale, l’estensione del display produce inoltre un’area di visualizzazione più ampia rispetto alla modalità compatta.

Il concept si inserisce in un percorso di sperimentazione che riguarda la forma stessa dello smartphone. Dopo l’introduzione dei dispositivi pieghevoli, l’industria sta esplorando altre soluzioni per ampliare la superficie del display senza aumentare stabilmente le dimensioni del telefono. In questo contesto, i pannelli scorrevoli rappresentano uno dei tentativi di ripensare l’equilibrio tra portabilità e spazio visivo.

Quando arriverà lo smartphone con schermo scorrevole?

Samsung ha indicato chiaramente che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo. Durante la presentazione non sono stati forniti dettagli su un possibile lancio commerciale.

I prototipi con schermi scorrevoli o arrotolabili compaiono da tempo nelle fiere di settore, ma finora non si sono tradotti in prodotti destinati al mercato. Il modello mostrato a Barcellona rappresenta quindi soprattutto un’indicazione della direzione di ricerca su cui l’azienda sta lavorando nel campo dei display mobili.

Samsung ha già lanciato diversi smartphone pieghevoli, tra cui Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip7. Questo nuovo prototipo, se un giorno dovesse arrivare sul mercato, potrebbe rappresentare un’ulteriore evoluzione nella ricerca di nuove forme per lo smartphone.