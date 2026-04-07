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La dismissione di Samsung Messages è confermata: guida al passaggio a Google Messages e cosa sapere per non perdere le conversazioni.

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Samsung ha avviato la dismissione definitiva della sua app di messaggistica proprietaria. L’applicazione Samsung Messages sarà chiusa nel corso di luglio 2026, come confermato da un avviso ufficiale pubblicato dall’azienda. Per chi utilizza ancora questo servizio su smartphone Galaxy si tratta di un cambiamento rilevante, che richiede attenzione per evitare interruzioni nell’invio e nella ricezione dei messaggi.

La decisione non arriva all’improvviso. Negli ultimi anni, Samsung aveva già progressivamente ridimensionato il ruolo della propria app, prima smettendo di renderla predefinita e poi interrompendone la preinstallazione sui dispositivi più recenti. Il passaggio, ora, diventa definitivo.

Samsung Messages chiude ufficialmente

A partire da luglio 2026, Samsung Messages non sarà più utilizzabile per l’invio di messaggi, fatta eccezione per i numeri di emergenza o per i contatti impostati come tali sul dispositivo. L’azienda non ha indicato una data univoca valida per tutti, invitando gli utenti a controllare direttamente l’app per conoscere il giorno esatto della disattivazione, che può variare in base al modello.

Dopo la chiusura, non sarà più possibile scaricare Samsung Messages da Galaxy Store. I dispositivi più recenti, come quelli delle ultime generazioni Galaxy, non supportano già l’installazione dell’app.

Non tutti gli utenti saranno coinvolti allo stesso modo. I dispositivi con Android 11 o versioni precedenti non rientrano nella dismissione del servizio e potranno continuare a utilizzare l’app anche oltre la scadenza.

Con cosa verrà sostituita Samsung Messages?

Samsung indica chiaramente la direzione: il passaggio a Google Messages. L’app sviluppata da Google è già diventata negli ultimi anni la soluzione predefinita su molti smartphone Galaxy e rappresenta oggi lo standard su Android.

Tra le funzionalità disponibili c’è il supporto alla messaggistica RCS, che consente l’invio di contenuti multimediali con una qualità superiore e introduce elementi come indicatori di digitazione e chat di gruppo più evolute. A queste si affiancano sistemi di sicurezza basati su filtri antispam e sul rilevamento di messaggi sospetti, oltre a funzioni legate all’intelligenza artificiale, come suggerimenti di risposta e strumenti per la gestione delle immagini.

Come passare a Google Messages

Samsung sta già accompagnando gli utenti nel passaggio. In molti casi, all’interno di Samsung Messages compare una notifica che guida automaticamente alla transizione. In alternativa, è possibile effettuare il cambio manualmente scaricando Google Messages da Play Store e impostandola come app predefinita per gli SMS.

Al primo avvio, l’app richiede di essere selezionata come servizio principale. Una volta confermata l’impostazione, tutte le nuove conversazioni passeranno attraverso Google Messages.

Come salvare i messaggi di Samsung Messages?

Con la chiusura di Samsung Messages prevista per luglio 2026, la priorità è evitare di perdere le conversazioni già presenti sul telefono. Samsung non ha indicato una procedura ufficiale dedicata all’esportazione dei messaggi, ma dalle informazioni disponibili emerge un punto chiave: il passaggio a Google Messages non comporta automaticamente la cancellazione degli SMS e degli MMS già salvati sul dispositivo.

In condizioni normali, infatti, i messaggi restano memorizzati nella memoria del telefono e vengono letti anche dalla nuova app impostata come predefinita. Questo significa che, dopo aver effettuato il passaggio a Google Messages, le conversazioni dovrebbero risultare ancora accessibili senza necessità di trasferimenti manuali.