Samsung, il monitor da 24” scende a meno di 100€ per il Black Friday

L’arrivo del Black Friday segna il momento giusto per portarsi a casa un monitor affidabile a un prezzo davvero centrato: il Samsung Monitor S30GD oggi è in offerta con sconto del 33%. Per scoprire i dettagli della promo basta cliccare su questo sconto del 33%.

Si tratta di un display pensato per l’uso quotidiano, capace di offrire una visione scorrevole e colori convincenti, con un’attenzione concreta al comfort visivo nelle lunghe sessioni davanti allo schermo.

Nell’uso di tutti i giorni si apprezza la fluidità generale e la resa cromatica equilibrata, qualità che lo rendono ideale tra casa, studio e ufficio. È una soluzione pratica e immediata, dall’estetica sobria, con ingombri contenuti e impostazione semplice. La connettività è essenziale e il supporto è leggero ma funzionale: nel complesso un monitor "giusto" per chi cerca convenienza e qualità senza complicazioni.

Samsung Monitor S30GD: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon,m per il Black Friday, il Samsung Monitor S30GD è proposto a 79,90€ grazie a uno sconto del 33%. Una promo concreta per chi desidera un display fluido e confortevole senza sforare il budget. Il prezzo attuale lo rende molto interessante per postazioni di lavoro leggere, didattica a distanza e intrattenimento quotidiano.

Samsung Monitor S30GD: le caratteristiche tecniche

Il cuore della proposta è un pannello IPS Full HD (1920×1080) in formato 16:9, capace di garantire buoni angoli di visione e una resa cromatica appagante. La frequenza di aggiornamento a 100Hz e il tempo di risposta 5ms (GtG) assicurano scorrimento più fluido nei contenuti e reattività nelle attività di tutti i giorni, con la modalità Game Mode pronta a dare una mano quando serve un pizzico di reattività in più.

Per il benessere visivo sono presenti Eye Saver Mode e Flicker Free, utili a ridurre l’affaticamento durante lunghe sessioni. La connettività è essenziale ma completa per l’uso quotidiano, con 1 HDMI e D-Sub, e in confezione trovi già il cavo di alimentazione e il cavo HDMI. Le dimensioni con base sono 54,07 x 42,85 x 17,51 cm, per un ingombro ordinato sulla scrivania; il modello è identificato come LS24D302GAUXEN, appartenente alla serie S30GD.

