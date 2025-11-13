Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung Galaxy Z TriFold sarà presentato il 5 dicembre 2025: il primo smartphone della casa coreana con display pieghevole in due punti, schermo interno da 10 pollici, pannello esterno da 6,5 pollici e batteria da 5.600 mAh.

Disponibile in edizione limitata (20.000–30.000 unità), il nuovo TriFold potrebbe debuttare inizialmente in Corea del Sud e pochi altri mercati asiatici, con un prezzo stimato di circa 2.600 euro.

Il 2025 si chiuderà con la presentazione di un nuovo smartphone Samsung. La casa coreana, infatti, si prepara a sollevare il sipario sul Galaxy Z TriFold ovvero il primo smartphone con display pieghevole in due punti, invece che in un solo come avviene con i modelli Flip e Fold dell’azienda. Stando a quanto riportato da The Chosun Daily, il progetto avrebbe ora una data di presentazione definitiva. Samsung, infatti, sta preparando un evento di lancio per il suo nuovo prodotto.

Quando arriverà il Samsung Galaxy Z TriFold

La data di presentazione del nuovo Galaxy Z TriFold dovrebbe essere fissata per il prossimo 5 dicembre 2025. La fonte sottolinea che si tratta di una data praticamente definitiva, con Samsung che ha ultimato tutti gli aspetti del progetto e si prepara già all’avvio delle vendite del suo nuovo “trifold”. L’obiettivo dell’azienda è rendere disponibile lo smartphone entro la fine dell’anno, come già anticipato in passato.

Un annuncio ufficiale in merito alla presentazione potrebbe arrivare, quindi, nel corso delle prossime settimane. Il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold avrà un display da 10 pollici oltre a un pannello esterno da 6,5 pollici. Lo spessore del dispositivo sarà di appena 4,2 mm (da aperto). Una volta chiuso, invece, lo spessore diventerà di 14 mm. Il dispositivo dovrebbe integrare una batteria da 5.600 mAh.

Al momento, non ci sono conferme in merito al SoC che sarà utilizzato e che potrebbe essere il “solito” Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Secondo le prime informazioni, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 2.600 euro (al cambio attuale) risultando molto più costoso rispetto al Fold 7.

Chi potrà acquistare il Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung prevede di realizzare solo poche migliaia di unità del nuovo Galaxy Z TriFold. Le stime anticipano che la produzione iniziale dovrebbe essere di 20.000 – 30.000 unità, con un possibile incremento successivo in caso di successo commerciale.

Le vendite, inoltre, saranno riservate a pochi mercati selezionati. In particolare, il nuovo TriFold potrebbe debuttare in Corea del Sud e in pochi altri mercati asiatici. In un secondo momento, inoltre, il dispositivo potrebbe ritagliarsi il suo spazio in Europa e in Nord America.

Ulteriori dettagli in merito al progetto potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.