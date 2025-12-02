Samsung Galaxy Z Trifold ufficiale, specifiche e prezzo del nuovo smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Il Galaxy Z TriFold è il primo smartphone Samsung a tripla piega, un dispositivo sviluppato per posizionarsi a metà strada tra un tablet e uno smartphone.

Per gli analisti si tratta più che altro di un banco di prova, disponibile solo su alcuni mercati selezionati per testare la user experience e le reali potenzialità di questo prodotto.

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo Galaxy Z TriFold, il primo smartphone a tripla piega nel suo sconfinato catalogo di dispositivi. Un debutto a lungo atteso che, tuttavia, arriva in un momento cruciale per il colosso sudcoreano: a ridosso del (probabile) lancio di iPhone Fold, il primo smartphone foldable di Apple atteso per il prossimo anno.

Che cosa sappiamo del Samsung Galaxy Z Trifold

La prima particolarità del Galaxy Z TriFold sono le due cerniere interne che permettono di aprire il dispositivo fino a ottenere un display Dynamic AMOLED 2X da 10 pollici, con risoluzione di 2.160×1584 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Queste dimensioni così generose permettono al dispositivo di accedere a funzionalità avanzate multitasking, con gli utenti che, ad esempio, possono gestire tre app affiancate verticalmente, sfruttando l’ampiezza del display una volta aperto. È disponibile anche una modalità simile a un ambiente desktop, senza la necessità di collegare uno schermo esterno.

Da chiuso, invece, lo schermo (sempre un Dynamic AMOLED 2X) misura 6,5 pollici con risoluzione 2.520×1.080 pixel e refresh rate di nuovo a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Lato design, lo spessore da chiuso arriva a 12,9 mm, risultando più spesso del Galaxy Z Fold6 (12,1 mm) e del Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), cosa dovuta ovviamente alla complessa meccanica del sistema tri-fold, che integra tre pannelli pieghevoli e una struttura più articolata rispetto ai modelli a singola cerniera.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite nella versione ottimizzata for Galaxy a cui si affiancano due soli tagli di memoria con 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di archiviazione, non espandibile. Specifiche tecniche che, ovviamente, consentiranno agli utenti di accedere a tutte le funzioni di Galaxy AI.

Per quanto riguarda il comparto fotografico questo smartphone ha a disposizione un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, OIS e autofocus veloce PDAF. Le due fotocamere frontali, invece, sono entrambi da 10 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G (compatibile anche con eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 3.2 gen 1, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Solo in Cina e solo sulla versione 16 GB/1 TB c’è anche la comunicazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 5.600 mAh con ricarica cablata Super-Fast Charging 2.0 a 45 W e ricarica wireless Fast Wireless Charging 2.0 a 15 W. Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia utente personalizzata One UI 8.

Infine il Samsung Galaxy Z Trifold è certificato IP48 ed è dunque protetto contro l’ingresso di corpi estranei di diametro pari o superiore a 1 millimetro e contro l’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Quando arriva il Samsung Galaxy Z Trifold e quanto costerà

Secondo gli analisti Samsung non punta ai grandi numeri e il TriFold verrà distribuito in quantità limitate, con l’obiettivo è raccogliere feedback reali e valutare la resistenza delle cerniere, la qualità dell’esperienza utente e le prestazioni del software in condizioni d’uso quotidiano.

Il lancio ufficiale inizierà il prossimo 12 dicembre in Corea del Sud, per poi estendersi a mercati strategici come Cina, Taiwan, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti, invece, dovranno attendere il primo trimestre del 2026, quando Samsung condividerà ulteriori dettagli commerciali, incluso l’eventuale arrivo in Europa.

Per quanto riguarda il prezzo, sappiamo che la versione 16/512 GB è disponibile a 3.594.000 won (circa 2.450 dollari).