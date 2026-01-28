Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Samsung ha ufficializzato l’arrivo negli Stati Uniti di Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tri-folding commercializzato dal gruppo coreano sul mercato nordamericano. Il dispositivo sarà disponibile dal 30 gennaio, ma l’elemento che ha immediatamente catalizzato l’attenzione è il prezzo: 2.899 dollari per un’unica configurazione. Una cifra che colloca TriFold al vertice assoluto del mercato smartphone statunitense e che riapre il dibattito sul valore reale delle nuove declinazioni dell’innovazione pieghevole.

Quanto costa Samsung Galaxy Z TriFold?

Negli Stati Uniti, Galaxy Z TriFold viene proposto a partire da 2.899 dollari. Il prezzo fa riferimento a un’unica versione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, disponibile esclusivamente nella colorazione Crafted Black.

Con questa cifra, TriFold diventa lo smartphone più costoso acquistabile ufficialmente negli USA. Il confronto con gli altri modelli Samsung è immediato: Galaxy Z Fold 7 parte da 1.999 dollari e, anche nella configurazione più capiente, resta sensibilmente al di sotto del nuovo tri-fold. Samsung non ha annunciato promozioni di lancio né vantaggi dedicati ai primi acquirenti e non ha confermato la disponibilità di programmi di trade-in o dell’assicurazione Care+ per questo modello.

La data d’uscita di Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold sarà in vendita negli Stati Uniti a partire dal 30 gennaio. La distribuzione avverrà tramite Samsung.com e una selezione di Samsung Experience Store. Non sono previsti preordini e la disponibilità iniziale potrebbe essere limitata, come già accaduto nei mercati asiatici in cui il dispositivo è stato lanciato in precedenza.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z TriFold

Dal punto di vista hardware, Galaxy Z TriFold concentra soluzioni già viste sui top di gamma Samsung, adattandole a un form factor inedito. Le specifiche dichiarate per il modello destinato al mercato statunitense includono:

Display interno : AMOLED da 10 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.584 pixel e refresh rate a 120 Hz;

: AMOLED da 10 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.584 pixel e refresh rate a 120 Hz; Display esterno : AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz;

: AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz; SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Elite personalizzato per Galaxy;

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite personalizzato per Galaxy; RAM : 16 GB;

: 16 GB; Memoria interna : 512 GB;

: 512 GB; Batteria : 5.600 mAh;

: 5.600 mAh; Ricarica cablata : fino a 45 W, wireless fino a 15 W e ricarica inversa;

: fino a 45 W, wireless fino a 15 W e ricarica inversa; Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra-wide da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x;

con sensore principale da 200 MP, ultra-wide da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x; Due fotocamere frontali da 10 MP;

da 10 MP; Certificazione IP48 per resistenza a polvere e acqua;

per resistenza a polvere e acqua; Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.

Quando completamente aperto, TriFold raggiunge uno spessore minimo di 3,9 mm nel punto più sottile, mentre da chiuso risulta sensibilmente più spesso rispetto ai foldable tradizionali. Samsung dichiara test di resistenza fino a 200.000 cicli di apertura per il sistema a doppia cerniera in titanio.

Samsung Galaxy Z TriFold arriverà in Italia?

Al momento Samsung non ha comunicato informazioni ufficiali sull’arrivo di Galaxy Z TriFold in Italia o in altri paesi europei. L’azienda ha confermato esclusivamente la disponibilità negli Stati Uniti a partire dal 30 gennaio, senza fornire indicazioni su una possibile estensione della distribuzione.

Considerati il prezzo particolarmente elevato e una strategia di vendita inizialmente prudente, è plausibile che Samsung stia valutando l’accoglienza del prodotto prima di un eventuale lancio più ampio. Al momento, tuttavia, non esistono conferme né finestre temporali per il mercato italiano.