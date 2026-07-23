Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs. Fold 8 standard: quali sono le differenze?
Galaxy Z Fold 8 cambia formato e costa meno, mentre l’Ultra punta su fotocamere e batteria. Ecco cosa li distingue e quale scegliere.
- Samsung presenta due Fold: il Fold 8 Ultra mantiene il formato tradizionale puntando su schermo più ampio e funzioni per il multitasking.
- Il modello standard adotta un display interno 4:3 più largo e peso inferiore, pensato per leggere e guardare contenuti con minor ingombro.
- L'Ultra primeggia in fotocamere e batteria, mentre specifiche, processore e software sono condivisi; prezzi variano a seconda di RAM e storage.
Samsung ha affiancato al tradizionale Galaxy Z Fold un secondo modello. Galaxy Z Fold 8 Ultra raccoglie l’eredità di Fold 7, mentre Galaxy Z Fold 8 standard sceglie un formato più largo, pensato soprattutto per leggere e guardare contenuti in mobilità.
Il design di Galaxy Z Fold 8 e Z Fold 8 Ultra: cambia il formato?
La differenza più evidente emerge non appena si mettono a confronto i due dispositivi. Fold 8 Ultra dispone di un display esterno da 6,5 pollici e, una volta aperto, mostra uno schermo interno da 8 pollici. Le proporzioni ricordano quelle di Fold 7 e favoriscono il multitasking, offrendo una superficie più ampia sulla quale distribuire le applicazioni.
Fold 8 standard utilizza invece un display esterno da 5,5 pollici, inserito in un corpo più basso e largo. All’interno trova spazio uno schermo da 7,6 pollici con rapporto 4:3. Il risultato richiama maggiormente un piccolo tablet e riduce la presenza delle bande nere durante la riproduzione di molti video.
Le dimensioni incidono anche sulla portabilità. Il modello standard pesa 201 grammi, contro i 215 grammi dell’Ultra. Quest’ultimo, però, rimane più sottile: da aperto misura 4,1 millimetri, mentre Fold 8 raggiunge i 4,5 millimetri.
Entrambi adottano la nuova struttura Flex Titanium, sviluppata per sostenere meglio il pannello pieghevole e rendere meno visibile la piega centrale.
Fotocamere e batteria premiano il modello Ultra
Galaxy Z Fold 8 Ultra dispone di una fotocamera principale da 200 megapixel, affiancata da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel. A distinguerlo maggiormente è il teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x, assente sul modello standard.
Galaxy Z Fold 8 utilizza invece due fotocamere posteriori da 50 megapixel. Il sistema si presta bene agli scatti quotidiani, ma offre meno possibilità quando il soggetto si trova a distanza. L’Ultra aggiunge inoltre il codec APV per i video in 8K e i Cine LUT dedicati alla gestione del colore.
Fold 8 integra una batteria da 4.800 mAh, che sale a 5.000 mAh nella variante Ultra. Non cambia invece la velocità di ricarica: entrambi supportano 45 W via cavo e 20 W in modalità wireless.
Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Z Fold 8 Ultra: le specifiche tecniche
Sotto la scocca, le differenze si riducono. Entrambi montano Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, lo stesso processore utilizzato da Samsung Galaxy S26 Ultra, il modello non pieghevole.
Le opzioni di archiviazione partono da 256 GB, passano a 512 GB e raggiungono 1 TB nella configurazione più capiente. I primi due tagli dispongono di 12 GB di RAM, mentre la versione da 1 TB ne offre 16.
Anche il software è condiviso. I due modelli debuttano con Android 17 e One UI 9, comprese le funzioni Galaxy AI sviluppate per sfruttare gli schermi pieghevoli.
Chi dovrebbe scegliere Galaxy Z Fold 8?
Galaxy Z Fold 8 è indicato per chi guarda spesso video o legge sullo smartphone. Il formato 4:3 permette di sfruttare meglio lo schermo interno, mentre il peso inferiore rende il dispositivo più pratico nell’uso quotidiano. Il compromesso principale riguarda il comparto fotografico, meno versatile rispetto a quello dell’Ultra.
Chi dovrebbe scegliere Galaxy Z Fold 8 Ultra?
Galaxy Z Fold 8 Ultra si rivolge soprattutto a chi utilizza il pieghevole come strumento di lavoro e cerca più spazio per gestire diverse applicazioni. La fotocamera da 200 megapixel e la presenza del teleobiettivo lo rendono inoltre più adatto a chi attribuisce maggiore importanza alla fotografia.
Samsung Galaxy Z Fold 8, i prezzi
Ecco i prezzi ufficiali degli smartphone, disponibili in preordine dal 22 luglio.
Galaxy Z Fold 8 Ultra:
- 12/256 GB: 2.299 euro
- 12/512 GB: 2.499 euro
- 16 GB/1 TB: 2.899 euro
Galaxy Z Fold 8:
- 12/256 GB: 2.099 euro
- 12/512 GB: 2.299 euro
- 16 GB/1 TB: 2.699 euro
FAQ
Ultra conserva il formato di Fold 7 con schermo interno più grande e multitasking migliore; il modello standard è più largo e simile a un piccolo tablet.
Fold 8 Ultra offre un sensore principale da 200 MP, ultra‑wide 50 MP e un teleobiettivo 3x, quindi è più adatto alla fotografia avanzata.
Fold 8 monta 4.800 mAh mentre l'Ultra arriva a 5.000 mAh; entrambi supportano ricarica via cavo a 45 W e wireless a 20 W.
Il Fold 8 standard, grazie al display 4:3 e al formato più largo, è più comodo per la lettura e la fruizione di video in mobilità.
No: entrambi montano lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, partono da 256 GB e debuttano con Android 17 e One UI 9.